Mientras el fuego todavía arde en algunos sectores de Chubut, hay otra escena que no se ve desde el aire ni aparece en los partes técnicos. Es la de los brigadistas neuquinos que, después de jornadas interminables, que se sientan a comer lejos de casa, con el cuerpo agotado y el corazón lleno de ausencias.

Hasta allí llegó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna y su equipo. No solo para participar de las reuniones del Comité Operativo de Emergencias que se montó, sino para acompañarlos, compartir una comida y entregarles algo que no figura en ningún protocolo: videos enviados por sus familias.

“No solo vinimos a colaborar, también a acompañarlos”

Neuquén participa del operativo en Chubut con 35 brigadistas en total. Algunos llegaron hace más de una semana, otros hace cinco días. Están desplegados en zonas activas del incendio, trabajando desde temprano y con un desgaste físico extremo.

“La idea del viaje no solo es participar, colaborar y ponernos a disposición, sino también venir a acompañar a nuestros brigadistas, a compartir una comida, les trajimos videos de sus familiares. Ver cómo están y cómo está la situación”, explicó Ortiz Luna en diálogo con AM550.

Ese gesto simple terminó siendo uno de los momentos más intensos desde que comenzó la emergencia.

El cansancio, el fuego y la emoción contenida

Los brigadistas neuquinos trabajan junto a equipos de todo el país. El escenario es complejo, pero el panorama comenzó a mostrar señales de alivio. Según el análisis del comité operativo, el incendio avanza mejor controlado y solo quedan dos zonas activas, ya sin riesgo para poblaciones.

“Nuestros brigadistas están bien, muy muy cansados, pero sienten que están contribuyendo y que, según lo que mencionan, es uno de los peores incendios que han vivido”, relató la funcionaria.

Son incendios de una magnitud inédita. Ortiz Luna los definió como “incendios de sexta generación”, que “prenden e inmediatamente se propagan como si fueran una bomba”, una dinámica que hoy comparten Neuquén, Río Negro y Chubut.

Una madre, un bebé y una decisión que duele

Entre los brigadistas hay historias que atraviesan cualquier parte oficial. Una de ellas es la de una mujer neuquina que dejó a su hijo de un año y medio, al que todavía estaba amamantando, para sumarse al combate contra el fuego.

“Una de nuestras brigadistas tiene un bebé chiquito de un año y medio, lo estaba amamantando. Ella sentía mucha angustia y mucha sensación de tristeza por haber dejado a su bebé estos días que vino al combate, que ya lleva cinco días”, contó Ortiz Luna.

Los videos enviados por la familia fueron un punto de quiebre. No fue solo un mensaje: fue un sostén anímico en medio del desgaste extremo:

“Se veía la emoción, no solo en las lágrimas sino en el cuerpo y el cansancio”, describió.

Quién paga, cómo se sostiene y qué aporta Neuquén

La colaboración neuquina no es simbólica. Cada provincia que envía brigadistas se hace cargo de su personal, equipamiento y logística. Neuquén desplegó cinco camionetas, un camión cisterna, un minibús y vehículos adicionales de apoyo.

“El anfitrión se ocupa de la gran mayoría de los gastos, pero quienes contribuimos tenemos que tener autonomía de al menos tres o cuatro días de comida, alojamiento y combustible”, explicó la secretaria.

La experiencia reciente de Neuquén con grandes incendios, como el de Valle Magdalena, fue clave para aportar estrategia y rapidez en el ataque inicial de los focos.

El alivio que puede traer la lluvia

El pronóstico es hoy el principal aliado. Se esperan lluvias que podrían consolidar el control del fuego y evitar un recambio de brigadistas.

“Según el panorama que vimos ayer, tenemos previsto un recambio el miércoles, pero la lluvia que se espera es probable que no necesitemos el relevo y que se replieguen Neuquén y vuelvan a casa”, anticipó Ortiz Luna.

Si las condiciones se confirman, este martes podría ser el último día de trabajo en la línea de fuego para los brigadistas neuquinos.

Volver a casa

La cena compartida, los videos familiares y el acompañamiento institucional no apagaron el cansancio, pero sí renovaron fuerzas. Fue, como definió la funcionaria, “un mimo anímico”.

“Quienes fuimos mamá y tenemos este tipo de trabajo sabemos lo que se siente, pero es el ejemplo que queremos dejarle a nuestros hijos”, reflexionó.

Entre el humo, el calor y la tierra quemada, la esperanza empieza a asomar. Si el clima acompaña, este miércoles muchos volverán a Neuquén. Volverán a sus casas, a sus afectos y, en algunos casos, a abrazar a hijos que los esperaron mientras ellos peleaban contra uno de los incendios más duros que recuerdan.

