Un corte de energía eléctrica afectó a varias localidades de la provincia. La salida de servicio de la Línea de Alta Tensión de 132kV Cutral Co-Zapala provocó la interrupción del suministro este jueves por la tarde.

Según informó el Ente Provincial de Energía del Neuquén, las localidades de Aluminé, Villa Pehuenia, Las Lajas, Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Loncopué, Caviahue, Copahue, El Huecú, El Cholar, Zapala y Cutral Co fueron las afectadas.

A las 14:25 aproximadamente se produjo la salida de servicio de dicha línea, afectando el suministro eléctrico en Cutral Co, Zapala y localidades de la zona oeste provincial. Inmediatamente el personal del EPEN trabajó en el punto de falla, donde se había registrado una descarga a tierra e incendio, para restablecer el servicio a la brevedad.

Asimismo, desde el EPEN se comunicó luego que a las 15:43 había quedado en servicio la Estación Transformadora Cutral Co, normalizándose el suministro eléctrico en esa localidad. Finalmente, a las 16:30, personal operativo que continuaba trabajando en Zapala, realizando tareas de poda preventiva y regulación de tensión pudo normalizar el alimentador Nº3 de la Cooperativa eléctrica local.

A las 19 aproximadamente, iniciaron las maniobras operativas para normalizar progresivamente los sistemas eléctricos de las localidades del oeste provincial.