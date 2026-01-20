El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una nueva línea de préstamos personales que busca incentivar el turismo dentro del territorio provincial. Con un monto de hasta 5 millones de pesos, los créditos están destinados exclusivamente al consumo en servicios y productos turísticos locales.

La propuesta se enmarca en el programa “Disfrutá Neuquén”, articulado con el ministerio de Turismo, y estará disponible hasta abril de 2026. Para acceder al beneficio, es necesario presentar un presupuesto emitido por comercios adheridos al Club de Beneficios BPN.

Más de 200 alojamientos turísticos y cerca de 100 agencias de viaje forman parte del programa, además de negocios vinculados al alquiler de equipos, indumentaria, pesca y transporte.

Los créditos podrán devolverse en 12 meses, con sistema de amortización francés y una tasa fija TNA del 26%, lo cual representa una opción muy competitiva dentro del mercado de préstamos personales.

Toda la información sobre los requisitos, los formularios necesarios y los comercios adheridos está disponible en el sitio web oficial del BPN: www.bpn.com.ar.

Este nuevo impulso también se complementa con otras promociones turísticas del banco, como cuotas sin interés y reintegros para quienes posean tarjetas de crédito BPN.