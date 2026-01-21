El delito en Neuquén cayó 30% en el 2025 en comparación con el 2024: los más comunes

La cantidad de delitos en Neuquén cayó un 30% en 2025 con respecto a 2024. Así lo reflejan los datos oficiales de un informe estadístico oficial elaborado por la Policía.



El resultado se apoya en mayor presencia policial, inversiones en equipamiento, profesionalización y políticas preventivas impulsadas por la Provincia. Neuquén consolidó una tendencia descendente durante los dos primeros años de gestión de Rolando Figueroa.



De acuerdo con el anticipo del Informe Estadístico Delictual 2025, el total de hechos delictivos pasó de 28.233 casos en 2024 a 19.900 en 2025.



El dato más relevante se observa en los delitos contra la propiedad, en 2024 se habían registrado 22.117 hechos y en 2025 la cifra descendió a 14.770, lo que implica una reducción del 33%. Pero además bajaron los delitos contra las personas con un descenso del 15%; contra la libertad, un 34% y completan los números la baja en los delitos sexuales, con un 2%.



Los datos reflejan que Neuquén acumuló una caída del delito que ya se había iniciado en 2024 y que se profundizó de manera significativa durante el último año. Y se apoya en una estrategia integral de seguridad que incluye mayor presencia policial, despliegue territorial, prevención y fortalecimiento institucional.



El incremento de los controles permitió reforzar la prevención como así también mejorar los tiempos de respuesta e investigaciones, facilitando el trabajo de la Justicia.



Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que coincidió con una estrategia de mayor acercamiento de la Policía a la comunidad, con programas de participación ciudadana, campañas de concientización y acciones preventivas que fortalecieron la confianza y la denuncia temprana.



La tendencia a la baja de delitos se da además en un contexto de fuerte crecimiento demográfico de Neuquén, donde la Provincia creció más del 31% en la última década, muy por encima de la media nacional.



En paralelo, la Provincia viene sosteniendo inversiones en seguridad orientadas a mejorar el profesionalismo policial, la incorporación de móviles y equipamiento, modernización tecnológica, sistemas de información criminal, capacitación continua y especialización de efectivos, además de políticas de prevención articuladas con municipios y organizaciones sociales.

Delitos contra la propiedad en 2025: 14.770

Delitos contra las personas en 2025: 2.021

Delitos contra la libertad en 2025: 1.115

Delitos sexuales en 2025: 257

Otros: 1.737

