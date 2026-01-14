Con el objetivo de prevenir delitos rurales, reforzar el control territorial y fortalecer la presencia del Estado en zonas estratégicas, la provincia del Neuquén pondrá en marcha un importante operativo denominado “Control aéreo terrestre cordillera de los Andes”. La iniciativa se enmarca en el Plan de Seguridad “Lanín Antú” y será formalmente presentada el jueves 15 de enero en Las Lajas.

La acción se desarrollará hasta el domingo 25 de enero, abarcando zonas rurales, estancias, chacras y pasos fronterizos habilitados y no habilitados en las regiones correspondientes a las direcciones de Seguridad Alto Neuquén, Lagos del Sur y Del Pehuén. Se trata de una estrategia para atender zonas de difícil acceso y con presencia intermitente del Estado.

El operativo busca combatir delitos como abigeato, carneo, furtivismo, contrabando y faena clandestina, actividades que afectan directamente la seguridad y el desarrollo productivo en el interior provincial. Además, contempla la georreferenciación de pasos fronterizos no habilitados, con el objetivo de mejorar la planificación futura.

El despliegue incluirá patrullajes aéreos y terrestres, controles fijos y móviles, identificación de personas y vehículos, y tareas de relevamiento. Participarán distintas fuerzas como la Policía del Neuquén, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, el SIEN, la Agencia de Seguridad Vial, guardaparques, la Dirección Provincial de Fauna y la Secretaría de Emergencias.

El operativo se desarrollará en dos franjas horarias clave: de 8 a 12 y de 16 a 20, aunque en zonas con destacamentos fijos o divisiones de tránsito se mantendrá una presencia las 24 horas. Esto busca garantizar cobertura continua en puntos estratégicos de la provincia.

Además del enfoque operativo, se realizará un trabajo de proximidad con productores rurales, a través de visitas a estancias para relevar problemáticas locales, informar sobre el despliegue de seguridad y fortalecer los vínculos comunitarios en la lucha contra el delito.

Desde el ministerio de Seguridad provincial remarcaron que esta acción responde a una demanda concreta del sector rural y se integra a una estrategia integral de seguridad, con énfasis en la protección de bienes, personas y la producción neuquina. La superintendencia de Seguridad estará a cargo de la coordinación general, junto al Centro de Operaciones Policiales.