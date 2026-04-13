La gestión de capitales privados en las cárceles, así como el uso obligatorio de uniformes por parte de los internos, fue propuesta a través de dos proyectos de ley, por la diputada de orientación libertaria Brenda Buchiniz, en la Cámara de Diputados de Neuquén.

La legisladora propicia una interacción estatal-privada que habilite “la intervención de sujetos privados en el diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de los establecimientos penitenciarios”, en un contexto que se menciona como de “crisis carcelaria” que está caracterizado por “hacinamiento y fugas”, por lo que se demandaría soluciones que “superen los esquemas estatistas actuales”.

De acuerdo con Buchiniz, y su visión del tema, se requieren políticas innovadoras en la cuestión, que aseguren fundamentalmente “eficiencia y racionalidad económica”. La participación privada en los establecimientos lograría eso, y, como consecuencia, una modernización del sistema, y una mejora en las condiciones de detención, sostiene, según lo informado, la diputada en sus proyectos de ley.

También se ha interesado la legisladora en que los internos alojados en las prisiones provinciales sean fácilmente identificables, para lo cual, propone que usen uniformes mientras están en la cárcel o cada vez que sean trasladados por algún motivo. Según la publicación legislativa, “es clave para permitir una identificación clara e inmediata de los reclusos, lo que fortalece el orden institucional y mejora los protocolos de seguridad”.

Los proyectos de ley, con los números 18.250 y 18.251, ingresaron a la Cámara por Mesa de Entradas, este lunes, acompañados por la firma del diputado (PRO) Marcelo Bermúdez. La diputada Buchiniz integra la bancada de Cumplir, una de las variantes libertarias neuquinas en lo que hace a identificación como agrupación política.