Figueroa se reunió con Santilli con el ojo puesto en la reforma laboral que impulsa Nación

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo en la provincia de Neuquén con el gobernador Rolando Figueroa, en el marco de la agenda federal que el Gobierno nacional viene impulsando con las distintas provincias.



La misión de Diego Santilli en su recorrida por diferentes provincias de la Argentina tiene que ver con sumar voluntades de gobernadores en relación a la reforma laboral, proyecto que seguramente sea tratado en febrero durante sesiones extraordinarias en el Congreso.



Durante la reunión, ambos resaltaron la tarea conjunta que vienen realizando la Nación y la administración neuquina en distintos ejes temáticos de relevancia estratégica para la provincia patagónica.



En ese contexto, Santilli afirmó que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.



Además, subrayó que avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.



Por su parte, Figueroa sostuvo: “Siempre vamos a estar a favor de los cambios que generen trabajo para los neuquinos”.



Y agregó: “En Neuquén fuimos pioneros en impulsar cambios importantes en la legislación laboral, con políticas como Emplea Neuquén para fomentar el empleo local. Acompañamos cada iniciativa que promueva el desarrollo, defendiendo nuestras prioridades, la neuquinidad y una mirada de futuro”.

De esta manera, es un hecho que los alfiles de Figueroa en el Congreso de la Nación (Julieta Corroza en el Senado y Karina Maureira en Diputados) acompañarán dicho proyecto de ley.

