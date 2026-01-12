El Registro Civil de la provincia del Neuquén llevará adelante un operativo especial de verano en distintos balnearios de Neuquén capital, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites identificatorios en espacios públicos y de alta concurrencia. La iniciativa se desarrollará entre el 13 y el 22 de enero, en horarios vespertinos.

La propuesta forma parte de las acciones del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, y se implementa a través del Registro Civil Móvil, una unidad equipada para la emisión y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes. Los servicios estarán disponibles de 14 a 18 horas, sin turno previo y por orden de llegada.

El cronograma comenzará los días 13 y 14 de enero en el Balneario Albino Cotro, ubicado sobre calle Linares 1900. Luego, el 15 y 16, el móvil se instalará en el Paseo de la Costa, en la Isla 132, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.

La semana siguiente continuará el 19 y 20 de enero en el Balneario Sandra Canale, en Gatica 3000, y concluirá el 21 y 22 de enero en el Balneario Valentina Brun de Duclot, ubicado sobre calle Futaleufú Sur, en el barrio Valentina Sur.

Los valores de los trámites varían según el tipo de gestión y la nacionalidad. Para ciudadanos argentinos, el DNI regular cuesta $7.500, el exprés $18.500, y el DNI para recién nacidos no tiene costo. En el caso de extranjeros, el valor del DNI regular es de $14.000, y el exprés $25.000.

Este operativo apunta a brindar soluciones ágiles a quienes no pueden acercarse a las oficinas en horario habitual y también a quienes aprovechan el verano para realizar gestiones pendientes. Se trata de una política pública que acerca el Estado a la comunidad, en espacios accesibles y al aire libre.

Además, se recuerda la importancia de realizar las actualizaciones obligatorias del DNI para menores de edad: una entre los 5 y 8 años, y otra a los 14 años. Para más información sobre estos u otros trámites, está disponible el sitio oficial: https://registrocivil.neuquen.gob.ar/