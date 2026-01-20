Esta semana se concretará el llamado a licitación para la construcción del edificio correspondiente a un nuevo CPEM en el barrio Z1 de Neuquén capital, puntualmente en la zona del oeste.

Con más de 2.100 metros cuadrados y una inversión estratégica, la nueva escuela dará respuesta a la demanda de matrículas a una zona que no recibía un nuevo establecimiento de nivel medio desde 2004 y que se sumará así, a la nueva EPET que comenzará a construirse en Casimiro Gómez.

"Invertir en Educación es la única forma real de redistribuir oportunidades. Nuestra prioridad es planificar y ejecutar obras que den soluciones de fondo. Este nuevo CPEM en el corazón del Z1 es parte de ese compromiso: llevar el Estado donde la gente vive, con edificios modernos y funcionales que inviten a los chicos a quedarse en la escuela", aseguró el gobernador Rolando Figueroa.

La obrase emplazará en inmediaciones de la Escuela Primaria N°362, sobre calle Daniel Barros, consolidando un nodo educativo clave para el sector, uno de los de mayor crecimiento demográfico.

"No estamos solo construyendo un edificio; estamos atendiendo una deuda histórica con la planificación del oeste neuquino", destacaron desde el Ministerio de Educación.

En las últimas dos décadas, el impacto del crecimiento de Neuquén se atendió ampliando los establecimientos existentes con nuevos cursos, sin creación de nuevas instituciones que pudieran atender la demanda creciente. Esa decisión obligó a ampliar hasta el máximo límite físico las posibilidades de uso de los edificios existentes y se saturaron los espacios áulicos.



Detalles del proyecto

Entre las características principales del nuevo edificio proyectado por el Ministerio de Infraestructura se destacan los espacios pedagógicos -10 aulas teóricas, laboratorio, aula de informática y aula taller para comunicación y medios-, las áreas artísticas y culturales -con aulas específicas para Teatro, Artes Visuales y Música, además de una biblioteca-, el compromiso con la inclusión y la accesibilidad -tendrá rampas, circulaciones amplias y sanitarios adaptados para personas con discapacidad-, espacios para asesoría pedagógica y área de gobierno, cocina con depósito, fotocopiadora y kiosco.

Impacto sistémico

El predio propuesto para el nuevo CPEM se encuentra unas 16 cuadras hacia el noroeste del CPEM N°69, por lo que su impacto sobre las poblaciones en edad escolar del sector será muy positivo: será una escuela secundaria de cercanía. Además, al absorber la matrícula de los barrios más alejados del centro, se descomprimirá la presión sobre los CPEM N° 29, 54, 40 y 69.

Asimismo, se espera que para su inauguración -proyectada para el segundo semestre de 2027- la implementación del nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional facilite la optimización de los planteles docentes y el uso de los espacios, manteniendo un estándar de calidad de entre 500 y 600 estudiantes por establecimiento.

Llamado a licitación

Desde el Ministerio de Infraestructura informaron que la recepción de ofertas se realizará el lunes 16 de febrero, hasta las 10.00, en la mesa de entradas de la Upefe ubicada en calle Carlos H. Rodríguez Nº 421, piso 2 de la ciudad de Neuquén. En tanto, la apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 13, en Casa de Gobierno, sito en calles Roca y La Rioja. Este acto público permitirá conocer las propuestas presentadas y dar inicio al proceso de evaluación técnica y económica de las mismas. El presupuesto oficial asciende a 7.321.903.449,00 a valores del mes de octubre.