Un movimiento extraño y un mensaje que circuló rápido

La secuencia comenzó de madrugada, cuando vecinos del barrio Balcón de la Ciudad advirtieron la presencia de un auto que pasaba una y otra vez frente a distintas viviendas. La situación no quedó en un simple comentario: el dato se compartió de inmediato en un grupo de WhatsApp de alerta temprana, donde también participan efectivos policiales.

Ese mensaje activó el despliegue de un móvil de la Comisaría Cuarta, que salió a recorrer el sector con las características del vehículo ya identificadas.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de Seguridad Confluencia zona centro, explicó en diálogo con AM550, sobre cómo fue el operativo, y destacó la participación de vecinos.

“La policía está en los grupos de WhatsApp de los vecinos, es una herramienta que nos da, en tiempo real, el llamado o pedido de ayuda de los vecinos”, explicó.

El cruce en la calle y la maniobra interrumpida

La patrulla localizó el auto en calle Arabarco. Al llegar, los efectivos observaron a dos hombres en actitud sospechosa, uno de ellos saliendo de una vivienda. La intervención fue inmediata.

Al hablar con el propietario de la casa, los policías constataron daños en la cerradura del portón del garaje. El intento de robo había quedado a medio camino.

Dentro del auto, las pruebas

Durante el procedimiento, los uniformados detectaron distintos objetos en el interior del vehículo. Luego, con intervención judicial, secuestraron una bicicleta marca Trek, herramientas de corte, un celular Motorola, prendas de vestir, un casco de motocicleta y un juego de llaves, entre otros elementos, que quedaron bajo cadena de custodia.

“No estaban armados, pero se califica el hecho según las herramientas, ya que tenían la herramienta de corte para romper el garaje y poder entrar”, mencionó el uniformado.

Un raid que no llegó a concretarse

De acuerdo con la información policial, los sospechosos ya habían ingresado a otras casas, no solo en Neuquén.

Mazzone precisó que no portaban armas de fuego, aunque sí llevaban herramientas utilizadas para forzar accesos, lo que define la calificación del hecho. Los detenidos tienen 28 y 35 años y cuentan con antecedentes; uno de ellos registraba además un pedido de paradero vigente.

“Entraron a un domicilio en Neuquén y uno más en Centenario, y cuando estaban por ingresar al tercero, los capturan", enfatizó Mazzone.

La red vecinal que acorta los tiempos

La participación de los vecinos resultó determinante para que la intervención se produjera en cuestión de minutos. El jefe policial remarcó que estos grupos permiten recibir avisos en tiempo real ante situaciones sospechosas o emergencias y forman parte del trabajo coordinado con comisiones vecinales y móviles asignados a cada sector.

Los dos hombres quedaron detenidos a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación sobre los hechos y el origen de los elementos recuperados.