El Gobierno de Neuquén recibió la donación de dos analizadores portátiles de narcóticos Thermo Scientific TruNarc, acompañados por dos kits de uso, con el objetivo de mejorar el equipamiento de la Policía y fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico.

La donación fue realizada por el Banco Provincia del Neuquén (BPN), durante un acto que encabezó en Villa la Angostura el gobernador Rolando Figueroa, acompañado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el presidente del BPN, Gabriel Bosco; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano y el intendente local, Javier Murer.

La incorporación de estos equipos permitirá a la fuerza policial realizar pruebas presuntivas de narcóticos, precursores y agentes de corte directamente en el campo, agilizando los procedimientos, mejorando la seguridad del personal y optimizando los tiempos de intervención.

“En esta gestión la seguridad ha pasado a ser una política seria de Estado”, destacó Nicolini y aseguró que a la Policía “vamos a darle todo el equipamiento necesario y todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan realizar su tarea de la mejor forma posible”.

Explicó que desde el momento en que desde el Ejecutivo se decidió asumir la lucha contra el narcomenudeo “nos propusimos modernizar la policía y elevar los estándares de investigación y capacitación”.

El ministro expresó que los resultados en materia de seguridad “están a la vista” e informó que “se cerró 2025 con una importante disminución en el índice delictual de más del 30% y mucho tiene que ver esta lucha contra las drogas y los narcotraficantes. Gran cantidad de delitos contra la propiedad y las personas están rozados o atravesados por cuestiones vinculadas a la droga”.

“Luchar contra la droga con firmeza y determinación, como lo ha indicado el Gobernador desde el inicio de la gestión, hace que podamos tener estos resultados”, remarcó.

Indicó que “una de las necesidades que nos plantearon desde la División Antinarcóticos fue equipamiento y fundamentalmente eran estos dos equipos, muy sofisticados, que permiten la detección inmediata de sustancias prohibidas en cualquier procedimiento que realice la policía”.

“Con estos espectrómetros, en forma automática se detecta si la sustancia que se secuestra es de las prohibidas. Hay un listado nacional, una legislación que establece que hay más de 500 sustancias prohibidas entre drogas, precursores químicos y las distintas sustancias que los narcos introducen para que les reditúe más comercialmente, pero -a su vez- haga más daño a nuestra ciudadanía”, comentó el ministro.

“Este equipamiento, que además sirve como prueba fundamental para los procesos judiciales, en forma inmediata le va a permitir a la policía detectar estas sustancias”, señaló Nicolini y destacó que “estamos en un proceso de avance, actualización y equipamiento muy costoso. Todos estos productos son importados. Ahí es cuando entra a verse la participación entre las distintas organizaciones, entre las distintas áreas del Estado y los privados también”.

Relató que “en este caso, le solicitamos al Banco Provincia del Neuquén este equipamiento y rápidamente aceptó. Desde el directorio se aprobó la compra y el banco avanzó con todo el proceso de compra, importación y pago. Estamos hablando de más de 100.000 dólares”. Dijo que esta acción “demuestra el interés y el compromiso social del BPN en la mejora de la seguridad y de la calidad de vida de todos los neuquinos”.

Por su parte, el superintendente de Investigaciones de la Policía, Dante Catalán comentó que “estos dos equipos van a ser destinados, en principio, uno al área capital, a lo que es el departamento Antinarcóticos; y el otro al interior, con sede en Zapala, para ser utilizado en el requerimiento de los distintos puntos de la Provincia, en las zonas sur y norte”.

“El equipo nos permite dar una eficaz identificación de sustancia, el cual no solamente nos sirve a nosotros como procedimiento en sí, sino también le permite a la parte judicial poder dar celeridad al procedimiento en cuanto a procesamiento”, finalizó.

Tecnología TruNarc

Los espectrómetros portátiles TruNarc permiten realizar pruebas sobre casi 500 sustancias, incluyendo narcóticos, estimulantes, depresores, alucinógenos y analgésicos; acceder a una biblioteca de sustancias actualizada regularmente, que incorpora nuevas drogas emergentes; identificar sustancias sin necesidad de contacto directo en la mayoría de los casos; obtener resultados claros y en tiempo real para pruebas presuntas; y generar registros automatizados y a prueba de manipulaciones, con sellos de fecha y hora de cada escaneo.

Entre los beneficios inmediatos se encuentran la identificación casi instantánea en el campo, incluso de sustancias poco conocidas; la reducción significativa del riesgo para el personal policial al evitar la manipulación directa de narcóticos potencialmente letales; la optimización del trabajo de los laboratorios, liberando recursos para casos de mayor complejidad; el ahorro de costos derivados de la disminución de la demanda de análisis de laboratorio; y la mayor eficiencia y rapidez en los procedimientos vinculados a la lucha contra el narcotráfico.



