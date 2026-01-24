Usuarios y usuarias del Banco Provincia del Neuquén (BPN) registraron inconvenientes para realizar operaciones a través del homebanking y otros canales electrónicos durante este sábado 24 de enero.

Al intentar ingresar al sitio oficial del banco, aparece un mensaje que advierte sobre la interrupción del servicio digital.

Qué dice el comunicado oficial

En la página del BPN se puede leer la siguiente leyenda:

“Los canales electrónicos del Banco continuarán fuera de servicio durante el día sábado 24/01, pudiendo generarse demoras o inconvenientes en algunas operaciones”.

Desde la entidad indicaron además que el personal técnico se encuentra trabajando para normalizar el funcionamiento lo antes posible.

Servicios que sí funcionan

A pesar de los inconvenientes en los canales digitales, el banco aclaró que las tarjetas de crédito funcionan con normalidad, por lo que las compras y pagos con este medio no se ven afectados.

El aviso oficial concluye: “Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Gracias por su comprensión”.