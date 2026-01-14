Desde enero, se redefinió el esquema de atención médica en los centros de salud barriales para mejorar el acceso de la comunidad. Se mantienen los servicios médicos, odontológicos y obstétricos de 8 a 20 horas, con modificaciones en los días de atención en cada nodo.

En el marco de la estrategia de atención médica a demanda impulsada por el Ministerio de Salud, se actualizó el cronograma de funcionamiento de los nodos sanitarios de la ciudad de Neuquén. Esta medida busca favorecer la accesibilidad, evitar la saturación de guardias hospitalarias y responder con mayor eficiencia a las necesidades de la comunidad.

Los centros de salud incluidos en esta estrategia están distribuidos en diferentes barrios de la ciudad. En ellos se ofrece atención médica general, odontológica y obstétrica, sin necesidad de derivación previa. El horario se mantiene de lunes a sábado, entre las 8 y las 20 horas, dependiendo del nodo.

Centro de Salud Sapere

Atención médica: lunes, miércoles y sábados.

Obstetricia: sábados con turno previo.

Odontología: lunes, miércoles y sábados, con turnos programados y urgencias.

Centro de Salud Confluencia

Atención médica: lunes, miércoles y sábados.

Obstetricia: sábados con turno previo.

Odontología: lunes, miércoles y sábados, con turnos y urgencias.

Centro de Salud Colonia Rural Nueva Esperanza

Atención médica: martes a jueves a demanda y sábados con turno.

Odontología: martes y jueves, con turnos y urgencias.

Centro de Salud Almafuerte

Atención médica: lunes a jueves y sábados.

Odontología: sábados, con turnos programados y urgencias.

Centro de Salud Valentina Sur

Atención médica: lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.

Esta red de atención descentralizada y accesible busca acercar los servicios de salud a los vecinos y vecinas, garantizando el acceso temprano a controles, consultas y tratamientos básicos. Se recomienda asistir con documentación personal, y, en caso de odontología u obstetricia, consultar disponibilidad de turnos con anticipación.