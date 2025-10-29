La marca de indumentaria urbana Slum 2K, creada en Neuquén, continúa creciendo y ganando espacio en la escena de la moda nacional. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento familiar durante la pandemia, hoy desfila en escenarios de Buenos Aires y viste a reconocidos artistas. El proyecto nació en 2020, en un taller familiar de Neuquén capital, con prendas personalizadas que rápidamente llamaron la atención por su estilo urbano y experimental.

Durante una entrevista en el programa "Tardes de Primera", que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, se destacó la historia de esta propuesta que fusiona arte, música y diseño independiente. La marca también se distingue por su trabajo en familia: el emprendimiento se desarrolla junto a un equipo que se encarga del diseño, la producción y la comunicación visual, manteniendo un enfoque artesanal en cada prenda.

Su crecimiento fue notable. En pocos años, Slum2k formó parte de desfiles nacionales, compartiendo pasarela con figuras reconocidas como Cristian Sancho, Ingrid Grudke y Eva Bargiela. Además, su indumentaria fue elegida por artistas de la escena musical urbana.

Desde su taller en Neuquén, la marca planea seguir expandiéndose sin perder sus raíces. Entre sus próximos pasos se encuentra la organización de un nuevo desfile local, con la participación de músicos y diseñadores emergentes de la región. Los diseños y colecciones pueden verse en Instagram como @slum2k, donde muestran sus últimas producciones y colaboraciones con artistas de todo el país.

Mira la entrevista completa: