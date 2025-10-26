Edgardo Bauza, el exmarcador central y entrenador de clubes como Rosario Central y campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito y San Lorenzo de Almagro, méritos con los que llegó a conducir a la Selección Argentina, es el protagonista del documental “La cima de la vida. El valor de la memoria” que realizó la fundación TASE (Trascender con amor, servicio y excelencia) de Ecuador.

El documental pone en primer plano la historia de dos familias, los Bauza y los Laso, unidos por la enfermedad de la demencia de un ser querido.

Bauza padece una enfermedad neurodegenerativa llamada demencia frontotemporal. Su pareja, Maritza Gallardo, cuenta en primera persona cómo se conocieron, cómo el fútbol marcó sus vidas y la del hijo que tienen en común, cómo empezaron a darse cuenta de su demencia y también sobre el mundo de amor y cuidados que han montado alrededor del Patón.

A Maritza se suma Maximiliano, el hijo mayor del ex entrenador, y la de Daniel, su hermano. También la del periodista Alfonso Laso Ayala y de su hermana Magdalena, quienes vivieron de cerca el alzhéimer de su padre, el reconocido relator ecuatoriano Alfonso Laso Bermeo, que falleció en 2018.

José Francisco Cevallos, Paúl Ambrosi y Damián Manso, ex futbolistas profesionales que fueron dirigidos por Bauza, también forman parte de los testimonios. Todos cuentan anécdotas cotidianas y reflexionan sobre el valor de la memoria y los afectos.

Maritza Gallardo hace mucho foco en la necesidad de que los familiares de las personas con algún tipo de demencia rompan con el estigma y pidan ayuda. “Hacerlo no está mal y no es signo de debilidad”, asegura en la pieza se puede ver por completo en YouTube a través del canal de la Fundación TASE.

Segunda aparición

La de Bauza se trata de la segunda aparición pública afectado por esta enfermedad neurodegenerativa, luego de lo que fue su presencia en el homenaje que Liga de Quito le brindó a principios de año por la denominada "Noche blanca" del mismo club que ahora está en semifinales de la Copa Libertadores ante el Palmeiras.

El Patón Bauza y su famiia en enero de 2025 en la Noche Blanca de la Liga de Quito.

Juntos ganaron el máximo trofeo continental en el 2008 y allí fue cuando formó el lazo tan profundo con el pueblo de Ecuador, país donde formó una nueva familia.