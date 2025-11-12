Estudiantes de sexto grado del ISFD Nº6 de Neuquén realizan una colecta solidaria para ayudar a perros y gatos en situación de abandono. Esta actividad se enmarca en el proyecto institucional Cuerpo de Banderas 2025, donde buscan forjar valores para quienes serán los futuros portadores del pabellón nacional.

La docente Marcela Matus, junto con los estudiantes Sofía Contreras y Bautista Zúñiga, destacaron en diálogo con Entretiempo por AM550, que la idea surgió ante la necesidad de “ayudar a los que no tienen voz”.

La campaña ADA (Ayudar, Donar y Alimentar) surgió de la planificación de los propios alumnos, quienes establecieron las distintas acciones para lograr el objetivo de “Pancitas y Corazones Contentos”.

“Queremos ayudar a los animales que están en la calle, no tienen alimento y se enferman por las garrapatas” resaltó Bautista.

Cuando comenzaron con la campaña se pusieron en contacto con el área de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén. Ellos les compartieron los contactos de proteccionistas que van a recibir las donaciones.

Hasta el 27 de noviembre hay tiempo para colaborar con alimento para perros y gatos, además de pastillas y pipetas anti pulgas y garrapatas. Se puede acercar estos productos al edificio del ISFD Nº6 en Amancay 620 del barrio Santa Genoveva, de lunes a viernes de 8 a 15.

Mirá la entrevista completa: