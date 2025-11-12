¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 12 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Iniciativa solidaria

"Pancitas y Corazones Contentos": chicos de sexto grado ayudan a animales abandonados

Ambos turnos del ISFD Nº6 de Neuquén iniciaron una colecta de pipetas desparasitantes y alimento para perros y gatos. Conocé cómo podés colaborar.

Por Lucas Sandoval
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 20:19
Buscan forjar valores para quienes serán los futuros portadores de la bandera.

Estudiantes de sexto grado del ISFD Nº6 de Neuquén realizan una colecta solidaria para ayudar a perros y gatos en situación de abandono. Esta actividad se enmarca en el proyecto institucional Cuerpo de Banderas 2025, donde buscan forjar valores para quienes serán los futuros portadores del pabellón nacional.

La docente Marcela Matus, junto con los estudiantes Sofía Contreras y Bautista Zúñiga, destacaron en diálogo con Entretiempo por AM550, que la idea surgió ante la necesidad de “ayudar a los que no tienen voz”.

La campaña ADA (Ayudar, Donar y Alimentar) surgió de la planificación de los propios alumnos, quienes establecieron las distintas acciones para lograr el objetivo de “Pancitas y Corazones Contentos”.

“Queremos ayudar a los animales que están en la calle, no tienen alimento y se enferman por las garrapatas” resaltó Bautista.

Cuando comenzaron con la campaña se pusieron en contacto con el área de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén. Ellos les compartieron los contactos de proteccionistas que van a recibir las donaciones.

Hasta el 27 de noviembre hay tiempo para colaborar con alimento para perros y gatos, además de pastillas y pipetas anti pulgas y garrapatas. Se puede acercar estos productos al edificio del ISFD Nº6 en Amancay 620 del barrio Santa Genoveva, de lunes a viernes de 8 a 15.

Mirá la entrevista completa:

