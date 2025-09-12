Desde Neuquén, una propuesta artesanal que conecta aromas, naturaleza y espiritualidad

En el corazón de la Patagonia, desde la ciudad de Neuquén, nace Nehuen Artesanías, un emprendimiento local que rinde homenaje a los saberes ancestrales y a la conexión profunda entre naturaleza, espiritualidad y oficio. Bajo la guía de Pablo Barral, su creador y alma mater, este proyecto propone una experiencia sensorial única a través de sahumerios y productos artesanales elaborados con dedicación, respeto y amor por lo auténtico.

Nehuen, que en mapuche significa “fuerza, energía vital”, no es solo un nombre: es una filosofía. "Cada sahumerio, cada esencia, cada objeto que sale del taller lleva consigo un poco de esa fuerza que impulsa a las personas a reconectar con lo esencial, a armonizar los espacios y a celebrar lo natural.", explicó en el programa "La noche cae la radio se enciende" con la conducción de Fernanda Del Valle por AM550.

El emprendimiento se dedica principalmente a la producción y venta de sahumerios artesanales, realizados con materias primas seleccionadas, libres de químicos agresivos y con un profundo respeto por el entorno. Además, ofrece una variedad de productos artesanales que reflejan la identidad cultural y el espíritu de la región.

Desde sus inicios, Pablo Barral ha trabajado de forma independiente, apostando por una forma de vida más consciente y alineada con los ritmos de la tierra. Su propuesta ha crecido de boca en boca, gracias a la calidad de sus productos y a la conexión genuina que establece con cada cliente. "Creemos que lo artesanal no es solo un producto: es un mensaje, una intención. Cada aroma tiene un propósito, y cada objeto que entregamos está hecho para acompañar procesos, limpiar energías o simplemente embellecer el alma de un hogar", agregó.