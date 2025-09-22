Azalea Doble: la planta resistente y colorida que florece todo el verano

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, los espacios al aire libre se vuelven protagonistas. Ya sea en patios, jardines, balcones o terrazas, es el momento ideal para sumar nuevas especies que llenen de color y vida nuestro entorno. En este contexto, una planta que destaca por su belleza y facilidad de cuidado es la Azalea Doble, un arbusto ornamental que enamora por sus flores abundantes y de múltiples pétalos.

Popularmente conocida como Azalea Doble, esta variedad se diferencia de la azalea común por la forma exuberante de sus flores, que pueden encontrarse en una amplia gama de colores: desde el clásico rosado hasta lila, blanco, rojo, naranja, manteca o incluso con tonalidades marmoladas. Una de sus mayores virtudes es su prolongado período de floración, que puede extenderse durante todo el verano e incluso más allá, convirtiéndola en una opción ideal para disfrutar de un jardín colorido por mucho tiempo.

Además de su apariencia encantadora, la Azalea Doble se caracteriza por ser muy resistente y poco exigente, lo que la convierte en una excelente opción tanto para jardineros expertos como para quienes recién se inician en el mundo de las plantas.

Para que esta planta prospere y brinde lo mejor de sí, necesita ubicarse en un espacio luminoso, con exposición al sol de la mañana y sombra durante la tarde. El sustrato ideal debe ser ácido y contener materiales como pinocha, turba o perlita, que favorecen el drenaje y la aireación del suelo. El riego debe realizarse únicamente cuando el sustrato esté seco, evitando siempre el encharcamiento, que podría dañar sus raíces. Es importante también no mojar las flores directamente al regar, para preservar su delicada estructura.

Con estos cuidados simples pero efectivos, la Azalea Doble se convierte en una de las mejores aliadas para embellecer cualquier espacio durante la temporada de calor. Hermosa, resistente y generosa en su floración, es sin duda una de las protagonistas del jardín en esta primavera-verano.