Domingo 28 de Septiembre, Neuquén, Argentina
HISTORIAS MÍNIMAS

Sin linterna, entre el miedo y la sorpresa

Un ruido en el patio, la soledad de una casa en la periferia y una linterna que no prende. A sus 83 años, Pocholo transformó el miedo en carcajada al descubrir que, en lugar de la luz salvadora, empuñaba la máquina de afeitar. 

Por Agustín Amado
Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 08:00
-“¡No sabés  el julepe que me pegué anoche!”
Después del clásico “¿cómo andas?” para arrancar la charla por teléfono, la respuesta de Pocholo me dejó perplejo, intrigado y preocupado. A sus 83 no está para sustos. Menos de noche y a 1200 kilómetros de distancia. 
Vive sólo por decisión propia. En parte porque siempre fue un líbero. En parte porque es una forma de no tener que negociar decisiones cotidianas. Y tampoco los proyectos de vida.
- “En la cama de al lado había dejado la linterna y la escopeta” - me cuenta.
La casa que habita es discreta. Con varios años en el haber y un diseño donde la planificación de los espacios está más que ausente. En la periferia del pueblo y sin vecinos cerca. 
Construcción tradicional de ladrillos y varias instancias de revoque como insulsos intentos por detener la degradación que provoca el salitre. 
Techo bajo, de fornidas vigas de quebracho blanco, tejuelas y una generosa capa de tierra. Ventanas diminutas con vidrios opacados por el paso del tiempo y marcos de madera pintada en celeste viejo. 
Piso alisado donde antaño supo ser de ladrillos.  Tres habitaciones que se conectan entre sí y una sola puerta para unir todo ese bloque con una galería que funcionó alguna vez como el comedor de la casa. 

 

Me lo imagino en calzoncillos, una andanada de bufidos e improperios entre dientes, los ojos achinados como forzándolos para poder distinguir alguna figura detrás de esa ventana de vidrios mezquinos en trasparencia y claridad, decidido a espantar hasta el mismo diablo al grito “¡Quién anda ahí?” y si es necesario con un explosivo cartuchazo calibre 16.
 

- “Y a la madrugada escuché ruidos en el patio, donde está la camioneta” – agrega.
Comprendo que esos sonidos debieron ser fuertes para vencer –primero el sueño y luego- la barrera de su hipoacusia.
- “Entonces agarré la linterna y podés creer ¡no la podía prender! Le daba y le daba y no había caso. 
-“Dejé la escopeta otra vez en la cama empecé a golpear la linterna con las manos. Para ver si hacía contacto y tampoco”. 
-“¿y…?” – no puedo contener la repregunta.
-“¡Y cómo iba a prender si era la máquina de afeitar!” – y arrancó con una contagiosa y sonora carcajada.  
Desapareció mi preocupación inicial. El rictus del ceño aflojó al ritmo de la risa compartida
-“¿Y los ruidos? ¿Qué pasó con eso?” – pregunté
-“Ahhh, no. Era el Chiquitín, el caballo, y el “Poroto” (el perro)  … Jejeje…, me acuerdo y me sigo riendo  … jejeje ”
Como ocurre siempre en nuestra cotidiana comunicación por teléfono nos despedimos con un “Portate bien”.

