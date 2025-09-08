De Chos Malal a Ushuaia en dos ruedas: la increíble travesía de un montañista

Horacio Alberto “Beto” Fuentes es sinónimo de aventura. Guía de rafting, montañista y especialista en deportes extremos, construyó su nombre con más de 95 ascensos al Domuyo, 89 al Volcán Tromen y 11 al Aconcagua, además de un trabajo constante para acercar a visitantes de todo el país a los paisajes neuquinos.

Este año, Beto sumó un nuevo capítulo a su historia. El 4 de agosto, apenas cuatro días después de jubilarse y en coincidencia con el aniversario de su Chos Malal natal, se lanzó a recorrer la Ruta 40 en bicicleta, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Una hazaña que exige esfuerzo físico, constancia y sobre todo, una inquebrantable pasión por la aventura.

El primer tramo de su travesía ya tiene un hito cargado de simbolismo: este domingo, Beto llegó en bicicleta hasta Chos Malal, la ciudad que lo vio nacer, situada justo en la mitad de la Ruta 40. Allí fue recibido con orgullo por la comunidad que lo reconoce como uno de sus hijos más destacados.

El Concejo Deliberante de Chos Malal declaró su proyecto de interés comunitario y deportivo, destacando que no se trata solo de un desafío personal, sino de un ejemplo colectivo. “Con la cordillera como aliada y el viento como compañía”, Beto pedalea cada kilómetro con la bandera de Neuquén, recordando que la pasión y la perseverancia no tienen edad ni límite.

Su sueño es unir los extremos del país en dos ruedas, demostrando que las aventuras más grandes comienzan con una decisión y se sostienen con cada pedaleo.