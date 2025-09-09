¿Te robaron la bicicleta en Neuquén? actualizaron el listado para devolverlas a sus dueños y podrías recuperarla

El Ministerio de Seguridad actualizó el listado de bicicletas secuestradas que forman parte del Programa Recupero de Bicicletas, vigente bajo la Ley Provincial N° 3260, que regula la restitución y destino final de rodados robados o extraviados. A través de este programa, se pone a disposición de la comunidad un conjunto de bicicletas recuperadas en distintos operativos policiales, con el objetivo de que puedan ser reconocidas y reclamadas por sus legítimos dueños.



A continuación, el listado publicado por el Ministerio:

Playera , sin marca visible, cuadro negro, rodado 26 – Cadena de Custodia N° 1300000068708

Diamondback , negra con detalles amarillos, rodado 26 – N° de cuadro CK13300490

JM Bikes , negra con vivos naranja y azul, rodado 29 – N° de cuadro D16121944

Motomel , blanca, rodado 27,5 (con una sola rueda) – N° de cuadro ML20170808884

Olmo playera , roja con blanco, rodado 26 – N° de cuadro 9513

Skinred , roja, rodado 26 – N° de cuadro BE15312105L

Diamondback Overdrive , negra con vivos amarillos, rodado 29 – N° de cuadro CKYI13050172

Venzo , pintada de negro, rodado 29 – N° de cuadro ZU170728888

Oxea , negra, rodado 29 – N° de cuadro JK19604780842

Sin marca visible, negra con manoplas celestes, rodado 29 – N° de cuadro AV05A13365

La ley prevé que, pasados 12 meses sin que los rodados sean reclamados y luego de haberse cumplido las instancias de publicidad correspondientes, las bicicletas pueden ser entregadas en comodato a organizaciones de la sociedad civil con fines deportivos o comunitarios, o bien a organismos estatales.

Actualmente, 31 organizaciones de la provincia están inscriptas en el Registro de Organizaciones, de las cuales 30 ya han recibido bicicletas, sumando un total de 110 rodados entregados desde la implementación de la norma. El proceso está respaldado por una base de datos digital que permite identificar y contabilizar cada bicicleta recuperada, garantizando transparencia y trazabilidad.