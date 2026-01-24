Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado tras el accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado por sexta vez en las últimas horas. En esta nueva intervención, los médicos le realizaron una fijación cervical y una traqueotomía.

El parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indicó que el menor se encuentra “estable” luego del procedimiento.

Estado de salud y seguimiento médico

Actualmente, Bastián continúa bajo estricto control médico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, donde permanece internado desde el siniestro vial.

Desde el centro de salud remarcaron que el seguimiento es permanente y que su evolución es monitoreada por un equipo interdisciplinario.

Avance de la investigación

En paralelo al seguimiento sanitario, esta semana se realizaron las pericias correspondientes sobre los vehículos implicados en el accidente ocurrido en la zona conocida como la “frontera” de Pinamar. Los estudios buscan determinar las circunstancias del choque y establecer responsabilidades.