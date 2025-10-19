En la continuidad de la 13° fecha, Independiente iguala sin goles con San Martín de San Juan en Cuyo y continúa sin ganar en el Torneo Clausura 2025.

19:11 comenzó el segundo tiempo. Cambio en Independiente. Ingresó Iván Marcone por Fernández Cedrés. A los 15 del partido, Facundo Zabala ya había reemplazado al lesionado Valenzuela.

Lo peor que le pasa al Rojo no son los resultados transitorios, es el rendimiento individual de la mayoría de sus jugadores que no permiten vislumbrar un cambio mayúsculo. No parece ser el fin del campeonato y el inicio de la pretemporada un punto de inflexión para el técnico Gustavo Quinteros que ya debe estar preocupado.

En la mitad de la cancha, lo hecho por Rodrigo Fernández Cedrés y Pablo Galdames en el doble cinco fue muy pobre y desde allí todo cuesta el doble para un Luciano Cabral que parece ser el único capaz de darle algo de frescura a los últimos metros en el conjunto de Avellaneda.

Encima, ni el penal a favor a los 5 minutos sirvió para tranquilizarlo ante un San Martín más que necesitado, también con pocas luces y pocos atributos colectivos.

Acciones del primer tiempo

45+2 Dura infracción sobre Cabral. Merció roja Sebastián González, pero no intervino ni el VAR.

41 Minutos. El momento de Independiente se ve reflejado en su juego, imprecisiones individuales alarmante ante un rival muy pobre que entrega campo y pelota. La mitad de cancha del equipo de Gustavo Quinteros implora por modificaciones urgentes.

Superada la media hora de juego, el equipo de Gustavo Quinteros domina la pelota y juega en campo rival, pero no logra hilvanar muchas jugadas de peligro como para abrir el marcador. El penal errado no lo bajoneó y sigue empujando. Está obligado a ganar y San Martín a sumar en la pelea por el campeonato.

El Rojo tuvo un penal al inicio del encuentro en el Estadio Hilario Sánchez, pero el arquero Matías Borgogno se lo atajó al chileno Pablo Galdames. Por ahora, los de Avellaneda siguen sin triunfos en el campeonato y, de no ganar y darse algunos resultados, podrían quedar eliminados en esta jornada de la pelea por el campeonato.

5 Minutos Borgogno se lo atajó a Galdames desde el punto penal.

Todo parecía haber comenzado a pedir del Rojo, porque a los cinco minutos de juego el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal por una falta a Galdames en el área, tras un córner. El propio chileno se hizo cargo de la ejecución, pero Borgogno le adivinó la intención y le tapó el remate desde los doce pasos tirándose sobre su palo izquierdo.

Formaciones

San Martín SJ: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciando Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT. Gustavo Quinteros.

Árbitro: Andrés Merlos.