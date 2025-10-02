River y Racing empatan por los cuartos de final de la Copa Argentina en la cancha de Rosario Central en un duelo muy particular que comenzó en la previa con las formaciones de Marcelo Gallardo y Gustavo Costas que no se guardaron nada. Clima de final y hostigamiento de la Academia para Maximiliano Salas, de todos, menos de sus ex compañeros a quienes saludo de a uno y con un fuerte abrazo.

18:04 Comenzó el partido.

Gallardo planea un River sólido en defensa con Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la línea de fondo. En el mediocampo, Juan Portillo y Giuliano Galoppo tienen su lugar asegurado para completar la línea de tres con el colombiano Kevin Castaño. De engranche otro cafetero como Juan Fernando Quintero y al ataque con el apuntado Maximiliano Salas en compañía de Facundo Colidio.

Del lado de Racing, Gustavo Costas prepara un equipo compacto y agresivo, con especial atención a la defensa y la recuperación en el mediocampo. La buena noticia para la Academia es la habilitación de Marcos Rojo, que le da más opciones para los tres torneos y aporta experiencia en la zaga. Además, la “ley del ex” tendrá protagonismo: cinco futbolistas con pasado en ambos clubes estarán disponibles, un condimento extra que promete tensión y emociones en cada duelo directo.

Después de ocultar una lesión de Rojo, el mismo día en que vio la roja desde el banco de suplentes contra Peñarol, finalmente el ex Boca va al banco de la Academia y continúa Nazareno Colombo en la zaga central junto al rendidor, Franco Pardo. De esta manera, el bueno de Santiago Sosa se sumará decididamente a la línea de la los mediocampistas.

Apenas saltaron los equipos al campo de juego, la hinchada de Racing recibió a su ex atacante bajo el cántico: "El que no salta es un traidor". Salas, chicle en la boca mediante, sólo se limitó a concentrarse en los movimientos precompetitivos. El número 7 se juega una parada brava contra sus ex compañeros.

Formaciones confirmadas

River (4-3-1-2): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Racing (4-3-3): Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.