El Dibu Martínez no fue ni al banco del Aston Villa: qué pasó

Emiliano Dibu Martínez había sido cofirmado como titular en la formación del Aston Villa para visitar a Feyernoord de Países Bajos por la 2ª fecha de la Europa League. Sin embargo, cuando los equipos saltaron al campo de juego, el arquero de la Selección Argentina brilló por su ausencia, tampoco se sentó en el banco de suplentes.

El paso de los minutos fue echando algo de luz a la situación y finalmente se confirmó que el ex Arsenal habría sentido una molestia física en los movimientos precompetitivos. Dibu Martínez viene transitando un comienzo de temporada complicado en su actual club. Buscó salir, hasta se despidió, pero finalmente no encontró salida en el marcado europeo. Su técnico, Unai Emery tampoco ha sido tan contundente en sus expresiones previas, por lo que el clima laboral no es el mejor.

Mientras tanto, Martínez ha preferido el silencio. Se reincorporó a las prácticas y cuando iba a tener la chance de comenzar de nuevo, se vivió esta particular situación.

El jugador es uno de los que integra la prelista argentina de cara a la próxima gira por África y Asia. Más allá de su no continuidad transitoria, la presencia de Martínez en la máxima cita está descontada.

Ganó de visitante

Su equipo, Aston Villa, ganó 2 a 0 con un gol del argentino Emiliano Buendía y otro del defensor neerlandés Ian Maastsen.

La aparición del mediocampista que también está en la órbita de Lionel Scaloni de cara al Mundial del 2026 fue en el comienzo del segundo tiempo.

Con este nuevo formato de la competiciones europeas, los Villanos marchan con punjate perfecto y son uno de los líderes que tiene la tabla de posiciones general para la clasificación.