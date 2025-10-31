La tarde-noche del Bajo Flores promete tensión dentro y fuera de la cancha. En medio de una tormenta institucional sin fin, San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra desde las 19 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Mientras el Ciclón intenta mantenerse en puestos de Copa Sudamericana, el Malevo llega con la ilusión intacta de clasificarse por primera vez a la Libertadores.

El entrenador del local, Damián Ayude, busca mantener competitivo a un plantel juvenil que resiste como puede en medio del caos. El duelo de esta tarde podría tener un condimento especial para Ezequiel Cerutti, quien alcanzará los 200 partidos con la camiseta azulgrana.

Hubo insultos para Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, en la previa por parte de los hinchas. La situación luce incrontrolable de cara a las soluciones políticas que exigio el el titular de la AFA, Claudio Tapia.

Del otro lado, Riestra vive su mejor momento desde que llegó a Primera. El equipo dirigido por Gustavo Benítez suma nueve partidos sin derrotas y se mantiene como líder invicto de la Zona B. Con la moral en alza y la clasificación casi asegurada a los playoffs, el Malevo busca seguir sumando para mantener la ventaja y alimentar su sueño de Copa Libertadores.

En la previa del partido hubo alfajores para algunos niños hinchas del Ciclón. El arquero visitante, Ignacio Arce, cumplió con el ritual y alambrado de por medio entregó la golosina a los más pequeños. El 1 es un personaje total en cada cancha y con su carisma gana respeto a cada paso. Además, en lo deportivo, vive un gran momento siendo uno de los mejores en su puesto dentro de la Liga Profesional.

Formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido