San Lorenzo, en crisis y bajo presión, recibe al líder Riestra en el Nuevo Gasómetro

La noche del Bajo Flores promete tensión dentro y fuera de la cancha. En medio de una tormenta institucional sin fin, San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra desde las 19 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Mientras el Ciclón intenta mantenerse en puestos de Copa Sudamericana, el Malevo llega con la ilusión intacta de clasificarse por primera vez a la Libertadores.

El entrenador, Damián Ayude busca mantener competitivo a un plantel juvenil que resiste como puede en medio del caos. El duelo de esta tarde podría tener un condimento especial para Ezequiel Cerutti, quien, de jugar, alcanzará los 200 partidos con la camiseta azulgrana.

Del otro lado, Riestra vive su mejor momento desde que llegó a Primera. El equipo dirigido por Gustavo Benítez suma nueve partidos sin derrotas y se mantiene como líder invicto de la Zona B. Con la moral en alza y la clasificación casi asegurada a los playoffs, el Malevo busca seguir sumando para mantener la ventaja y alimentar su sueño de Copa Libertadores.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Diego Herazo. DT: Damián Ayude.

Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido