Argentina juega el primero de los últimos cuatro partidos del año, mirando ya hacia el Mundial del 2026 y se nota eso en la nómina de jugadores convocados por Lionel Scaloni y el deseo de probar variantes, como declaró en la conferencia de prensa del duelo confirmado para este viernes a las 21 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Uno de los que no está confirmado todavía es nada menos que Lionel Messi. El capitán argentino es número puesto en la nómina definitiva en la máxima cita y como la intención es ver en acción a otros nombres, Nicolás Paz podría meterse para formar tridente con Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Como lo ha dicho el mismo técnico en otras oportunidades, lo decide Messi en el mismo día del partido.

"La idea de estos partidos es justamente esa, la de probar y ver gente nueva. Es lo que vamos a hacer". Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina.

Además, el equipo del 10 en Estados Unidos, y en la misma ciudad, tiene un compromiso oficial por la MLS el sábado contra el Atlanta United y no se descarta que sea liberado para ir a jugarlo. El acto sería un hecho inédito, pero con Messi en el final de la carrera todo es posible. Scaloni fue consultado al respecto por los medios y no lo descartó.

En mitad de cancha, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister están confirmados. La duda pasa por Giovani Lo Celso o Enzo Fernández como el tercer integrante.

Dupla nueva

Una de las grandes novedades en el amistoso ante Venezuela será la zaga central. Marcos Senesi tendría su chance junto a Cristian Romero. El arquero, más allá de la lesión muscular del último tiempo, será Emiliano Martínez.

Por los laterales, Gonzalo Montiel transitará por derecha y la inclusión de Nicolás González por izquierda puede ser uno de los grandes apuntes mirando hacia el Mundial.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Venezuela: Rafael Romo; Alexander González, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Yangel Herrera; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Darwin Machís; Salomón Rondón. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Hora de inicio: 21.

Árbitro: Tori Penso, Estados Unidos.

TV: TyC Sports.