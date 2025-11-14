A partir de las 20, en La Fortaleza, Lanús y Atlético Tucumán abrirán el 16° y último capítulo de la fase regular en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional que tiene en juego nada menos que la permanencia, el ingreso a copas internacionales y el pasaporte a los playoffs por el título doméstico.

Un fin de semana para el infarto deportivo que no se detuvo ni con la fecha FIFA, por un razonable accionar de los clubes y del cuerpo técnico de la Selección que no le sacó nombres a nadie para visitar a Angola.

El Granate ya está metido en la pelea por el campeonato, es uno de los 16 que jugará los mano a mano. Sin embargo, debe sumar para meterse en zona de Sudamericana por la tabla anual, más allá que jugará la final del actual trofeo continental. Será el sábado 22 de noviembre en Paraguay contra el Atlético Mineiro, con arbitraje del chileno Piero Maza.

La visita, por su parte, debe quedarse con los tres puntos para ilusionarse con dar la vuelta olímpica y no despedirse de la temporada tan pronto, a más de un mes para la Navidad. No ha sido un semestre sencillo para el Decano que de alguna manera lo refleja su actualidad en la tabla.

Integrantes del Grupo B que ya se apoderó Rosario Central, el destino final de San Martín de San Juan también puede deparar alguna plaza extra para entrar entre los 8 de parte de los tucumanos que ya no son dirigidos por Lucas Pusineri y quedaron al mando de Hugo Colace.

Pablo Dóvalo será el juez de un partido que en la previa no genera muchas expectativas, apenas conocer la intención de Mauricio Pellegrino si preservará mucho o preferirá darle rodaje a los nombres importantes de cara a la finalísima.