Paul Pogba, campeón del mundo con Francia en 2018, está a un paso de volver a las canchas tras dos años de ausencia forzada. El mediocampista tendría su reaparición este sábado 22 de noviembre en el duelo entre AS Mónaco y Stade Rennais, según adelantó L’Équipe.

El francés, que ha desarrollado su recuperación en el club monegasco, podría integrar la convocatoria por primera vez desde septiembre de 2023. Roazhon Park podría convertirse en el escenario donde Pogba vuelva a pisar un campo de juego después de 26 meses de inactividad por doping positivo.

Ante el impacto de la noticia, el entrenador Sebastien Pocognoli eligió la cautela: “Mi comunicación seguirá siendo sencilla, como nuestro análisis interno”, declaró a AFP al ser consultado por el regreso.

Pocognoli agregó que la evaluación será paso a paso, “he dicho que lo evaluaremos según lo que aporte. También es por empatía. Espero que esté cerca de volver a jugar”, señaló, dejando claro que el club no forzará nada y que el regreso será progresivo.

Pogba enfrenta quizá la temporada más determinante de su carrera. Su vuelta podría darle a Mónaco un impulso clave tanto en el plano local como en su participación internacional. El equipo marcha sexto en la Ligue 1 y suma cinco puntos en cuatro fechas de la fase de liga de la UEFA Champions League.

La expectativa no es solo del club. El volante mantiene como gran objetivo volver a competir al máximo nivel para reabrir la posibilidad de luchar por un lugar en su selección. El Mundial 2026 aparece como una meta distante, pero alcanzable.