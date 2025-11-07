La hoja de ruta de los zonales por el Federal Amateur de fútbol tiene de todo el fin de semana por la 4ª fecha que se ha programado con horarios poco habituales, con el fin de evitar la superposición con el Súperclasico Boca-River de la 15ª fecha del Torneo Clausura en la Liga Profesional.

Ya en tiempos de definición, son muchos los que llegan obligados a conseguir un buen resultado para no despedirse rápidamente de la temporada de ascenso.

Y en este sentido, fue clave la victoria de Independiente ante Maronese del último domingo. El Rojo neuquino tiene fecha libre en la zona 6, donde se puso como líder con 4 unidades en el triangular. Seguirá bien de cerca lo que suceda en el oeste capitalino con el Dino ante Petrolero Argentino el domingo desde las 15 con el arbitraje de Martín Molina. Los de Plaza Huincul se juegan su última ficha ya que suman apenas 1 punto y su rival tiene 3.

También en Neuquén Capital, Patagonia será local de Alianza por la zona 7. El Naranja llega como escolta del Gallo, con 6 unidades, a tres de los de Cutral Co. Comienza a las 14:30 y lo dirige Ulises Jerónimo. Por este mismo cuadrangular, Unión Alem Progresista (sin puntos) será local de San Patricio de El Chañar (3) el sábado a las 19 en Allen con el control del juez Héctor Cubría.

Clásico roquense

Sin embargo, el partido de la fecha se vivirá en Río Negro, con el clásico roquense entre Argentinos del Norte y el Deportivo Roca desde las 13 del domingo. Lo va a dirigir Gastón Sandoval. La zona 9 tienen tres líderes con 6 unidades cada uno.

El otro es La Amistad de Cipolletti que visitará a su vecino de Pillmatun, también en domingo, pero desde las 12:30. El dueño de casa llega sin puntos en los cruces previos, casi eliminado buscará sorprender al candidato. Dirige Darío Macchi y se juega en el predio de la Isla Jordán.