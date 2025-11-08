Por un montón de cosas, no sólo deportivas, uno de los cruces más atractivos de la 15ª fecha se juega en Santa Fe, con la presentación de Unión ante Barracas Central con la cima de la zona A en juego, además del ingreso a la Copa Sudamericana. Por ahora es empate sin goles ante un gran marco de público.

El neuquino Darío Herrera será el juez de un duelo de sábado por la noche que obliga a estar atentos a todos, por todo lo sucedido en la previa en relación a fallos polémicos que siempre se inclinaron a favor del club cuyo estadio lleva el nombre de Claudio Tapia.

Sobran los motivos para que todos los ojos estén posados en la capital sanjuanina, con un dueño de casa que, en caso de ganar, le pondrá presión a Boca, concentrado a la espera del Súperclasico del domingo a las 16:30 en La Bombonera contra River.

El Tatengue comienza su duelo con 23 unidades, lo mismo que el Xeneize. Barracas llega a los 21. En la anual, el conjunto porteño tiene 47 y está 8°. Unión sólo se ilusiona sólo con el Clausura, con 37 a lo largo del 2025 está 18°.

Formaciones

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Bruno Pittón; Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino, Agustín Colazo; Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Siro Rosané, Iván Tapia; Facundo Bruera, Javier Ruiz. DT: Rubén Insúa.

Árbitro: Darío Herrera.