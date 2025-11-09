Se anunció que ya están abiertas las inscripciones para participar de la sexta edición de la carrera Evolucionando, que se realizará el sábado 15 de noviembre en Aluminé. La actividad está destinada al público en general, con la posibilidad de participar en formato competitivo o recreativo.

La competencia contempla una prueba atlética y una marcha familiar, con categorías femenina y masculina, en las distancias Kids, de 2, 5 y 10 kilómetros. La jornada busca fomentar la participación comunitaria y la construcción de espacios deportivos más accesibles y equitativos.

La acreditación será el viernes 14 de noviembre, de 16 a 19.30 en el Centro de Visitantes (Ruta provincial 23 y Conrado Villegas). El sábado 15, a partir de las 10.30, se realizará la concentración y los movimientos precompetitivos en las inmediaciones a la municipalidad y a las 11 se estima el comienzo de la actividad.

Las inscripciones se realizan a través del enlace: https://forms.gle/gXapX1r7cFJsy2Yz9

Evolucionando forma parte de las actividades impulsadas por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, con el acompañamiento de los municipios locales, para seguir promoviendo el deporte como herramienta de inclusión y transformación social.

Por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se conmemora en noviembre, se realizará una nueva edición de la competencia, una propuesta deportiva, libre y gratuita, que promueve la inclusión y la igualdad de género a través del deporte.