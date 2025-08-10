El clásico bahiense cerró la 4ª fecha del Nonagonal

En el último partido de la 4ª fecha en el Nonagonal del Federal A, Villa Mitre (1 punto) y Olimpo (8) terminaron empatando 1 a 1 que sostiene al Aurinegro en lo más alto de las posiciones que todavía no tiene a ninguno de los dos zonales en zona de clasificación a la tercera ronda de la categoría.

Con la victoria ante Cipolletti (3) del sábado a la tarde, Deportivo Rincón escaló a los 5 puntos, quedando sexto en las posiciones, por encima del Albinegro que ya perdió dos juegos en esta fase.

Juan Vivas había puesto en ventaja a Olimpo en el clásico bahiense a los 10 minutos del complemento, a la salida de una jugada preparada en un tiro de esquina que lo dejó sólo en el punto penal para el frentazo.

Leonel Iriarte lo empató para el Tricolor a los 25 del mismo período, justo antes de visitar a La Visera cipoleña.El gol del anfitrión fue al término de una buena jugada colectiva sobre un campo de juego en muy malas condiciones.

La 4ª fecha del Nonagonal se había puesto en marcha el sábado, también con la victoria de Argentino de Monte Maíz (6 puntos) en Mar del Plata contra Kimberley (1) por 2 a 1. El éxito de los cordobeses de alguna manera rompió la lógica de la tabla de posiciones y trepó hasta zona de clasificación.

Ya en domingo, Costa Brava en La Pampa (5) empató con Atenas de Río Cuarto (6), lo que fue una buena noticia para los representantes zonales.

La próxima

El 5° capítulo que se viene tendrá libre a Kimberley. Ciudad Bolívar (7), por su parte, volverá a la acción como visitante de Atenas en la ciudad de Río Cuarto.

Deportivo Rincón tiene una salida brava a la cancha de Argentino Monte Maíz. Viaje largo y rival de exigencia que buscará ganar para acercarse a la clasificación.

Cipo, por su parte, tendrá una cita complicada en La Visera, recibiendo al siempre duro Villa Mitre, más allá de su última posición en la tabla que lo aleja de todos los objetivos planteados.

Un gran foco de atención de la jornada estará puesta en el Roberto Carminatti de Bahía Blanca, donde Olimpo esperará por Costa Brava.