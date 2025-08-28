En el último partido por los octavos de final de la Copa Argentina, River y Unión de Santa Fe empatan 0 a 0 en Mendoza ante una multitud de ambas parcialidades y el arbitraje de Andrés Gariano.

8 Minutos del ST. Pasó de todo en el área de Unión. En una sucesión de rebotes lo tuvieron Galoppo y Driussi, pero los remates siempre terminaron bloqueados.

5 Minutos del ST. Llegó Unión. Tarragona por la izquierda contra Martínez Quarta. Remate incómodo del delantero se va afuera. Rivero había salido muy lejos a intentar cortar y perdió con Estigarribia.

22:18 Comenzó el segundo tiempo.

El equipo de Marcelo Gallardo hizo todo el gasto de la primera parte, pero se fue quedando sin ideas ofensivas con el paso de los minutos y repitiéndose en los centros porque sí, sobre todo desde la banda izquierda, por donde escaló el neuquino Marcos Acuña.

El Tatengue seguramente tuvo el plan de no correr tanto detrás de la pelota, pero en el primer tiempo no vivió muchos momentos de zozobra. Cuando lo tuvo que hacer, el arquero Matías Tagliamonte respondió muy bien, primer para detener el remate de Giuliano Galoppo a los 9 minutos y luego para achicar ante el pique al vació de Maximiliano Salas a los 25.

En ofensiva, el equipo santafesino apenas contó con dos remates de Mauricio Martínez, el primero de ellos desde atrás de mitad de cancha que se fue alto y el último a los 42, al término de un contra que terminó con el remante del mediocampista, desviado por el central Lucas Martínez Quarta al tiro de esquina.

Partido intenso desde lo físico, pero sin vuelo futbolístico, sobre todo en la ofensiva por parte de ambos. Maximilino Salas se repite en la fase de la entrega y la presión, pero no logró conectar con un Sebastián Driussi que se mostró más pensante y retrocediendo unos metros para tomar contacto con la pelota.

Acciones del primer tiempo

42 Minutos. Ataque de contra para Unión. Termina en un remate de Martínez que se desvió en Martínez Quarta y se fue al tiro de esquina.

34 Minutos. Se le va el primer tiempo a River que hizo un gran desgaste físico en el primer tramo, pero no lo tradujo en peligro ofensivo. No sufre en defensa, pero se va quedando sin ideas para los últimos metros.

25 Minutos. Pase filtrado de Nacho Fernández para Salas que va al pique y termina chocando con Tagliamonte que fue al piso para evitar el primero de River.

19 Minutos. Driussi por la derecha. Se metió dentro del área, pero falló en el último toque, cuando intentó el centro atrás.

17 Minutos. Martínez lo vio adelantado a Armani en el arco de River y probó desde muy lejos. La pelota se fue alta, pero el remate salió detrás de la mitad de cancha.

9 Minutos. La primera de peligro es para River. Galoppo llegando al área rival, para rematar de aire un centro enviado desde la derecha por parte de Castaño. Bien el arquero Tagliamonte para mantener el cero en Unión.

2 Minutos. Unión le disputa el partido a River en la mitad de la cancha en el inicio.

21:15 comenzó el partido

Más allá de todas las especulaciones previas, en el Millonario no hubo tridente ofensivo desde el arranque y Maximiliano Salas relegó a Facundo Colidio al banco. Además, el juvenil Lautaro Rivero gana continuidad en una zaga que no termina de recuperar al chileno Paulo Díaz.

Por el lado de los santafesinos, Leandro Carlos Madelón no anduvo con misterios y apostó a un definido 4-4-2 que viene de golear a Belgrano en Córdoba para ponerle difíciles las cosas al gran candidato de todos para convertirse en rival de Racing.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leandro Madelón.

La previa

Luego del empate del lunes ante Lanús por el Torneo Clausura, River enfrentará a Unión de Santa Fe desde las 21.15 en Mendoza con la misión de asegurar su lugar en cuartos de final de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará dejar atrás la imagen de los últimos encuentros, que lo tuvieron sufriendo para pasar por penales ante Libertad por la Copa Libertadores y dejando dos puntos en el final por el campeonato y recuperarse ante un Tatengue que va con el objetivo del batacazo.

El encuentro será transmitido por las emisoras de Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

A una hora del inicio, el Millonario confirmó que Lauraro Rivero continúe como marcador central titular y en la ofensiva saldrá Facundo Colidio para permitirle a la dupla Maximiliano Salas y Sebastián Driussi comenzar a afianzarse como la preferida, De esta manera, y con el esquema definido, Kevin Castaño vuelve a tener su chance en la mitad de la cancha, donde continía Giuliano Galoppo, Enzo Pérez e Ignacio Fernández.

Aunque mantiene el liderazgo exclusivo del Grupo B del Torneo Clausura y conserva su invicto desde que fue eliminado en el Mundial de Clubes, River todavía no encuentra su mejor versión y es por eso que el Muñeco implementará algunos cambios, con el retorno de algunos que descansaron el lunes (Lucas Martínez Quarta en la zaga, Enzo Pérez en el medio y Sebastián Driussi arriba, las vueltas destacadas).

Gallardo espera lograr el pase a cuartos con la novedad del tridente ofensivo.

Las dudas de Gallardo para esta noche pasaban por dos puestos: Paulo Díaz, que continúa con problemas en su rodilla, fue esperado hasta última hora, pero se terminó confirmando la continuidad de Lautaro Rivero como hizo ante Lanús hace tres días. Por otra arte, Facundo Colidio sale del 11 inicial, y tampoco aparece Juan Fernando Quintero

Salas, que volvió ante Lanús, se mete en el once ante Unión.

Por su parte, Unión buscará dar el golpe en Mendoza y avanzar en la competencia nacional. Los dirigidos por Leonardo Madelón, que vienen de igualar 1-1 ante Huracán por el Torneo Clausura, no modificarán el once para este encuentro apostando por amargar al Millonario. El ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final contra Racing, que accedió a esta ronda luego de eliminar a Deportivo Riestra.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Pablo Echavarría.