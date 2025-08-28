Luego del empate del lunes ante Lanús por el Torneo Clausura, River enfrentará a Unión de Santa Fe desde las 21.15 en Mendoza con la misión de asegurar su lugar en cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará dejar atrás la imagen de los últimos encuentros, que lo tuvieron sufriendo para pasar por penales ante Libertad por la Copa Libertadores y dejando dos puntos en el final por el campeonato y recuperarse ante un Tatengue que va con el objetivo del batacazo.

El encuentro será transmitido por las emisoras de Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

Aunque mantiene el liderazgo exclusivo del Grupo B del Torneo Clausura y conserva su invicto desde que fue eliminado en el Mundial de Clubes, River todavía no encuentra su mejor versión y es por eso que el Muñeco implementará algunos cambios, con el retorno de algunos que descansaron el lunes (Lucas Martínez Quarta en la zaga, Enzo Pérez en el medio y Sebastián Driussi arriba, las vueltas destacadas) y la noticia de un cambio a 4-3-3 con tres puntas definidos.

Gallardo espera lograr el pase a cuartos con la novedad del tridente ofensivo.

Las dudas de Gallardo para esta noche pasan por dos puestos: Paulo Díaz, que continúa con problemas en su rodilla, será esperado hasta última hora, sino su lugar lo ocupará otra vez Lautaro Rivero como hizo ante Lanús hace tres días. Por otra parte, el entrenador define si mantiene a Facundo Colidio, titular habitual que bajó últimamente su performance, o si Juan Fernando Quintero vuelve a ser titular como ante Libertad. De mantener al ex Tigre, el Muñeco irá con el trío Driussi-Colidio-Salas, mientras que con el colombiano la formación empezará también 4-3-3, pero el '10' oficiará más como enlace.

Salas, que volvió ante Lanús, se mete en el once ante Unión.

Por su parte, Unión buscará dar el golpe en Mendoza y avanzar en la competencia nacional. Los dirigidos por Leonardo Madelón, que vienen de igualar 1-1 ante Huracán por el Torneo Clausura, no modificarán el once para este encuentro apostando por amargar al Millonario. El ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final contra Racing, que accedió a esta ronda luego de eliminar a Deportivo Riestra.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Pablo Echavarría.