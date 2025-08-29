Desde el fondo de la tabla de posiciones de la zona B en el Clausura 2025, Independiente vuelve al ruedo en Córdoba, visitando a Instituto por la 7ª fecha y por el momento es empate sin goles.

37 Minutos. Cambio en Independiente. Loyola se va lesionado en el hombro izquierdo por el choque contra los carteles. En su lugar ingresó Pablo Galdames.

32 Minutos. Notable empujón sobre Loyola que termina chocando contra los carteles electrónicos. Lobo Medina no cobró nada y tampoco detuvo el juego por el golpe. El partido del juez ya es muy malo.

27 Minutos. Se salva Independiente. Fonseca por la derecha del ataque de Instituto rompió el adelantamiento de la defensa del Rojo. Corrió contra Rey, quien achicó notablemente y tapó con su cuerpo. El arquero mantiene el 0 en el arco del visitante y llega a los 126 partidos consecutivos como titular. Impresionante la continuidad del capitán.

22 Minutos, Mac Allister, ya amonestado, comete un dura falta sobre Mazzanti. Lobo Medina no vuelve a amonestar. Era roja para el defensor del equipo cordobés.

20 Minutos. Buena jugada de Zabala por izquierda para el Rojo, caño incluido. Su peligro centro logró ser despejado por la defensa de Instituto.

18 Minutos. Luis Lobo Medina ya genera polémicas con su arbitraje. El partido recién comienza.

10 Minutos. Buena jugada de Cabral para Independiente, progresó y buscó el pase para Loyola. Lo cerraron al tiro de esquina.

7 Minutos. Independiente pidió roja para el defensor de Instituto.

6 Minutos. El clima del público cordobés con su equipo no es bueno. Instituto busca poner las condiciones en el trámite.

21:16 comenzó el partido.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Elias Pereya, Fernando Alarcón, Francis Mac Allister, Manuel Romero, Nicolás Salazar, Gastón Lodico, Alex Luna; Matías Fonseca, Damián Puebla. DT: Daniel Oldrá.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

La previa

El cruce está previsto a partir de las 21:15 y el visitante es quien carga con toda la presión, necesitado de elevar su cantidad de puntos en el certamen local, con la expectativa de lo que suceda en Copa Sudamericana después de los violentos incidentes en el cruce contra la Universidad de Chile que aún se dirime en el Tribunal de Disciplina de la Conmebol y en la justicia.

Los dirigidos por Julio Vaccari todavía no han ganando en el segundo semestre del 2025 y en enfrente tendrán a un rival que no viene mucho mejor y que en la anterior presentación perdió como visitante de San Lorenzo por 1 a 0.

Sin Kevin Lomónaco, expulsado ante Vélez en lo que fue derrota en Liniers para el conjunto de Avelleneda, el compañero de zaga de Sebastián Valdéz será Franco Paredes y Gabriel Ávalos formará dupla ofensiva con el uruguayo Matías Abaldo. A última momento, Santiago Montiel se quedó afuera de la convocatoria por un cuadro febril y en su lugar jugará Walter Mazzanti.

En el local, quien vuelve al equipo titular es su capitán, Fernándo Alarcón, ausente en el compromiso ante el Cuervo de la semana pasada por suspensión.

Daniel Oldrá, el técnico de los cordobeses, no ocultó las dificultades por el presente deportivo del equipo, y seguirá aferrado a un clásico 4-4-2 que le permita frenar la cantidad de goles en contra recibidos, que han sido 5 en los últimos dos partidos. Su última presentación en casa terminó en una dura caída de 4 a 0 versus Unión de Santa Fe.

El polémico Luis Lobo Medina será el juez principal del partido que cerrará la programación del viernes en el fútbol argentino.

