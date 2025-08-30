Villa Mitre empató ante Kimberley y se complicaron sus chances de clasificar

Kimberley de Mar de Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca igualaron sin goles en la tarde de este sábado, en el partido que marcó el inicio de la séptima fecha de la Zona 1 -Nonagonal- del Torneo Federal A 2025, que se completará con tres partidos mañana domingo. El partido se jugó en el estadio José Alberto Valle y fue dirigido por Franco Morón, quien expulsó al juvenil Santiago Castillo en el local, cuando se jugaba tiempo adicional del segundo tiempo.

En un encuentro parejo y pese a que tuvo un par de chances de pelota parada en el inicio, el elenco bahiense tuvo una oportunidad para ganarlo en la última jugada. Cuando corrían siete minutos de tiempo adicional, el volante Valentín Jouglard recibió en el área, enganchó y desairó a su marca, pero su remate de zurda se fue por arriba del travesaño.

Con este resultado, el elenco "Tricolor" llegó a 6 unidades, quedando séptimo a dos puntos de la zona de clasificación, aunque con un partido más y sin haber purgado la fecha libre. Por otra parte, hace cuatro encuentro que no pierde con tres empates (2 sin goles) y una victoria (1 a 0 ante Argentino de Monte Maíz).

Tras este encuentro, el elenco que conduce Carlos Mungo recibirá a Deportivo Rincón, en lo que marcará el cierre del Nonagonal ya que en la última jornada tendrá descanso. De momento, Villa Mitre sigue con chances matemáticas de avanzar a cuartos de final, aunque podría perderlas mañana dependiendo de los resultados de los partidos que completarán la séptima programación. De ser así, el camino de la Villa seguiría en la Reválida, en busca del segundo ascenso que otorga el torneo.

Kimberley, en tanto, marcha último en esta fase y volvió a sumar luego de cuatro derrotas.Además, el equipo que conduce Mariano Mignini esta tarde no tuvo a su arquero titular Tomás Casas, quien emigró al Cobán Imperial, equipo de la Primera División de Guatemala. En lo sucesivo, el Dragón visitará a Costa Brava y luego recibirá a Ciudad Bolívar.