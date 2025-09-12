La vuelta del Clausura 2025 en la Liga Profesional comenzó con todo y el clásico entre Racing y San Lorenzo por la 8ª fecha de los interzonales transcurre sin goles, en una previa con un lío en el arco de la Academia por la decisión de Gustavo Costas al sacar al neuquino Gabriel Arias del arco.

29 Minutos. San Lorenzo sólo se aproxima al arco de Racing por intermedio de algún centro. Racing tampoco tiene muchas ideas ofensivas.

19 Minutos. Moretti, el polémico presidente de San Lorenzo, está presente en el Cilindro viendo el partido de su equipo ante Racing. El martes hay una asamblea clave.

14 Minutos. Amonestado Zaracho en Racing.

13 Minutos. Amonestado Cerutti en San Lorenzo.

11 Minutos. Partido de trámite tranquilo. Sin dominados ni dominadores. Apenas el remate de Solari al arco como apunte del comienzo.

3 Minutos. Ataque directo de Racing. Solari por el centro, remate franco al arco, controló Gill.

19 Horas. Comenzó el partido

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

La previa

Finalmente se confirmó que el encargado de custodiar el arco de la Academia será Facundo Cambeses, en lo que puede interpretarse como el paso previo a lo que será el partido de Libertadores entre semana ante Vélez.

El mal momento deportivo del neuquino nacionalizado chileno viene repercutiendo hace tiempo por Avellaneda y el cuerpo técnico comenzó poco a poco a dar señales de soltarle la mano al histórico 1.

Facundo Cambeses, de buenas actuaciones (en general) cuando le tocó, está listo para aceptar el reto, pero Costas evitó soltar pistas ante la prensa, consciente del ruido que su decisión puede causar dentro del vestuario. Minutos antes del inicio, cuando confirmó la formación, se pudo observar el cimbronazo a la cabeza de la nómina.

Facundo Cambeses, el joven que viene empujando para quedarse con el arco de Racing.

Más allá de su presente en el campo internacional, donde deberá medirse ante el duro y dinámico Vélez, Racing marcha penúltimo en la zona A, con 4 puntos en 7 partidos.

Enfrente un rival envuelto en problemas institucionales que ya descendieron a lo económico. Acéfalo, ni siquiera hay certezas desde donde salen los pagos para el hotel de concentración o la comida de un plantel que viene con retraso en los salarios.

Aun así, el técnico Damián Ayude ha logrado una gran identificación con sus dirigidos y marcha 4° en la zona B, a 4 puntos de Deportivo Riestra que con su victoria de primera hora ante Central Córdoba de local, llegó a los 16 y manda en soledad.

El martes habrá una reunión de Comisión Directiva en el club de origen en el barrio de Boedo, donde el pedido de levantamiento para el presidente Marcelo Moretti será el primer punto del orden del día. El dirigente se encuentra apartado técnicamente de sus funciones desde hace meses, como consecuencia de una investigación por corrupción dentro del club.

La intención de los directivos que están dispuestos a continuar sin la figura de Moretti en la mesa de decisiones es rechazar su vuelta y conformar una comisión de transición hasta el próximo llamado a elecciones.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Nardoni o Franco Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora de inicio: 19.

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Cilindro de Avellaneda.