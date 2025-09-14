Deslucida segunda parte de la temporada para Cipolletti en el Federal A que la cerró perdiendo 1 a 0 de local ante Olimpo en una Visera repleta de policía y una merma en la afluencia de espectadores por los últimos resultados y los incidentes del partido pasado ante Bolívar.

Con la derrota, el Albinegro que había finalizado la fase de grupos como el mejor del país terminó el Nonagonal en la penúltima posición, sólo por delante de Kimberley de Mar del Plata y también se quedó afuera de la Copa Argentina 2026.

Los marplatenses podrían ser los próximos rivales, según como se termine de ordenar el ránking de los clasificados al término de la fecha que sigue su curso.

Por el camino más largo, el equipo dirigido por Daniel Cravero buscará alcanzar el máximo objetivo que tiene a muchos candidatos un sistema de disputa cruel, con cruces de ida y vuelta con ventaja deportiva para el mejor ubicado.

Y es por eso que la posición final en el Nonagonal no lo beneficia en nada a los rionegrinos que se desinflaron en el momento más caliente del año.

El equipo ha bajado su rendimiento. Nos cuesta mucho hacer un gol y cuando te equivocás lo pagás y esta es una categoría que cuesta mucho remontar. Ahora quedan dos semanas para preparar lo que viene, desde el martes a la tarde. Daniel Cravero, técnico de Cipolletti.

Una sola victoria en 8 partidos, de los cuales perdió 4 y en la que su goleador Cristian Ibarra no convirtió ninguno. Números tremendos para la ilusión que en algún momento se había generado. Hace tres partidos consecutivos que el Albinegro no marca goles.

Gol en el final

Futbolísticamente, Cipolletti fue superior a Olimpo en el último partido, pero los bahienses golpearon a falta de 4 minutos para el final y pusieron al dueño de casa patas para arriba. Leandro Espejo fue el autor del único tanto en la primaveral tarde en el Alto Valle.

Ahora, el campeonato ingresará en un receso de dos semanas en las que los equipos ajustarán seguramente en lo físico, recuperarán lesionados y prepararán de la mejor manera el desenlace del 2025.

El mejor de la zona A ya se sabía que era Bolívar. En el B terminó siendo Atlético Rafaela. Ambos descansarán un fase y se sumarán al cuadro final de los cuatro mejores de la temporada.