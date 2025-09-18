Mientras continúan las repercusiones por la agónica clasificación del Deportivo Rincón a los cuartos de final del Federal A por el ascenso a segunda división, el plantel neuquino apartó rápidamente las emociones para concentrarse en lo que viene: Sportivo San Francisco de Córdoba, como local, el sábado desde las 15 en tierras petroleras con transmisión en directo por AM 550 La Primera.

Juan Nebietti de Río Colorado encabezará la terna rionegrina que se completa con Emiliano Bustos y Danilo Viola en uno de los 4 encuentros programados durante el fin de semana. La razón por la cual se adelanta el cruce tiene que ver con el pronóstico extendido, que espera para el domingo viento de hasta 100 kilómetros por hora en la ciudad sede.

En el arranque de la semana hubo comunicaciones cruzadas entre dirigentes y se arribó a este acuerdo para no condicionar las acciones deportivas, más allá que hubiera sido imposible hacer roda la pelota bajo ese factor.

Sólo el León se adelantará en la programación para recibir al mejor clasificado del Nonagonal B. El conjunto cordobés que pisará por primera vez el interior de la provincia y se encontrará con las dificultades en cuanto a las dimensiones y su superficie sintética.

Formación base del conjunto cordobés que visitará a Deportivo Rincón el sábado desde las 15.

Los objetivos para técnico local Pablo Castro están todos cumplidas por lo que dar el batacazo de la categoría sería el próximo plan de una institución que también ya sacó por boleto para la próxima Copa Argentina.

Pese a los dos cambios de entrenadores, Rincón ha sobrellevado de la temporada de la mejor manera y en el epílogo logró meterse en el cuadro de honor, por lo que cuenta con doble oportunidad para el ascenso.

Atrás y lejos quedó el inicio bajo la supervisión y el armado de Alejandro Abaurre, luego el brece proceso de Duilio Botella, hasta llegar a manos del actual orientador mendocino que desató un festejo en el último partido contra Costa Brava de La Pampa.

Enorme expectativa

La expectativa es enorme en la localidad de Rincón de los Sauces y se espera un marco inédito para seguir los primeros 90 minutos de la llave en los que el local debería marcar alguna diferencia.

Es que el sistema de disputa otorga ventaja deportiva al mejor clasificado, en este caso Sportivo San Francisco, por lo que ante igualdad en puntos y goles durante el mano a mano, avanzarán los cordobeses. Los neuquinos están obligados a ganar sí o sí al menos uno de los dos partidos.

Por la misma instancia del certamen, pero el domingo Gimnasia de Chivilvoy será local de Argentino de Monte Maíz desde las 15. Media hora más tarde, en Formosa, San Martín esperará por Ciudad Bolívar, el mejor del Nonagonal A donde compitieron los regionales.

En Bahía Blanca, también desde las 15:30, Olimpo será local de Atlético Rafaela. De esta llave saldrá el rival de quien se imponga entre Rincón y Sportivo San Francisco.