En silencio, La Liga de Quito hizo un gran trabajo jugando como local y derrotó a San Pablo. El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores finalizó 2 a 0.

Buena ventaja obtuvo el equipo ecuatoriano en los primeros 90 minutos, imaginando lo que será la revancha dentro de una semana, por un boleto entre los 4 mejores equipos de América de este 2025.

Bryan Ramirez a los 15 minutos abrió la cuenta para los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes. El mediocampista pisó el área por sorpresa y tomó de aire el pase servido desde varios metros atrás.

Si la victoria ya era buena noticia para los dueños de casa, el segundo tanto de la serie que señaló Michael Estrada a los 33 del complemento, sólo 12 minutos después de haber ingresado, terminó siendo un gran resultado, que refuerza el deseo de avanzar ante uno de los grandes del continente.

La jugada del segundo gol fue el premio a una recuperación alta por parte de la Liga que siguió insistiendo en ofensiva, más allá de la ventaja que había obtenido en el amanecer del compromiso.

Con esta victoria, la Liga de Quito extendió a 9 partido su invicto ante brasileños jugando como local por torneos de la Conmebol. Su cuenta comenzó en el 2021 contra Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana.

Formaciones

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñones; Carlos Gruezo; José Quintero, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

San Pablo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Marcos Antonio, Enzo Díaz; Damián Bobadilla; Luciano, Emiliano Rigoni. DT: Hernán Crespo.