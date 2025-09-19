Racíng y Vélez se presentan fuera de casa por la novena fecha del Clausura 2025, pero con la mente puesta en la vuelta por Copa Libertadores del próximo martes en Avellaneda, sin poder descuidar el torneo doméstico.

La Academia marcha en el fondo del Grupo A, 14° con apenas 7 puntos y por encima de Aldosivi. El elenco de Gustavo Costas tiene la mente puesta en Copa Libertadores donde logró un buen resultado en la ida por 1-0 como visitante y tiene todo servido para liquidar la serie en Avellaneda el próximo martes.

Bajo una lluvia intensa y pronóstico de tormenta, Huracán y Racing empatan 0 a 0 durante el primer tiempo, con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

11 Minutos. Lluvia en Buenos Aires. Cancha impecable, ideal para los intentos de media distancia. Dos arquerasos en Parque Patricios: Galíndez y Cambeses.

19 horas comenzó el partido en el Tomás A Ducó entre Huracán y Racing.

Formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Martín Nervo, César Ibáñez; Thiago Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Kudelka.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Agustín García Basso, Santiago Quiros; Gastón Martirena, Alan Forneris, Bruno Zuculini, Ignacio Rodríguez, Luciano Vietto; Duvan Vergara, Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Vélez está entre los clasificados y buscará la cima del grupo B

Por otro lado, Vélez visita por la Zona B a San Martín de San Juan, con la mente puesta en el duelo copero. En el mismo horario de las 19hs, buscará un buen resultado ante el elenco que marcha 11°, y poder mantenerse dentro de los clasificados (3ro con15°) . Incluso, un triunfo lo dejará en la cima junto a River. Guillermo Barros Schelotto tiene en mente un equipo alternativo, con jugadores que no podrán estar el martes ante Racing.

La Fecha se abre 17hs con Deportivo Riestra (2° del grupo B con 16) buscará la punta transitoria, cuando reciba a Gimnasia de La Plata, 7mo con 10 unidades.

Desde las 21.15hs, Lanús se verá en la Fortaleza con el necesitado Platense, quien tiene 9 puntos, y fuera de los clasificados. El Granate, tiene el martes la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Fluminense en Brasil, la ida fue 1-0 para el equipo Argentino.