Comenzaron los cuartos de final del Torneo Federal A de fútbol, el Deportivo Rincón empata como local 0 a 0 ante Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, en el predio de ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, en una instancias histórica no solo para el club, sino para el fútbol de Neuquén.

8 Minutos. Remate de Villalba para Rincón, buena respuesta del arquero Roggero.

3 Minutos. Responde el Deportivo Rincón, pelota aérea, rebotes en el área visitante y el remate se termina yendo desviado.

1 Minuto. Jorge Rossi se escapó por la izquierda del ataque para Sportivo San Franscico, el remate del delantero se fue desviado. Hace pie rápido el rival cordobés.

15:04 Comenzó el partido.

Formaciones

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Federico Moreno, Daniel Carrasco y Héctor Rueda; Sebastián Jeldrés y Ramón Villalba. DT: Pablo Castro.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria y Tomás Penessi; Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Matías Jaime y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. Dt: Sergio Maza.

La previa

Los objetivos primarios fueron cumplidos por parte del elenco de Rincón de los Sauces: mantener la categoría y Clasificar a la Copa Argentina. Ahora solo queda la gloria por parte del equipo que comanda Pablo Castro, que clasificó en la cuarta colocación del Nonagonal 1 de la Zona campeonato.

Luego del triunfo ante Costa Brava el pasado fin de semana. A ello sumar que sus delanteros cortaron la sequía de goles, siendo Ramón Villalba y Sebastián Jeldres los responsables de los tantos ante el elenco pampeano. Con relación a este partido, Castro no hará grandes modificaciones en el equipo, mantendría la línea de fondo ya afianzado, y el mediocampo con Moreno como principal 5. El tanto en el último partido, le daría la titularidad nuevamente a Jeldres junto a Villalba.

En frente estará el elenco de San Francisco, Córdoba, uno de los animadores de varias temporadas pasadas, y que llega como uno de los candidatos luego de terminar como líder del nonagonal B con 16 puntos. Si bien perdió en su último partido ante Sarmiento, presentó un equipo alternativo.

se abrió el arco para Villaba, y eso es bueno para el conjunto neuquino

El equipo cordobés, además fue uno de los protagonistas del Grupo C en la fase regular, y ocupa el 2do lugar de la general, por detrás de Bolívar.

Cabe destacar que producto del alerta meteorológico por fuertes vientos en el norte neuquino, la dirigencia del club provincial determinó que el cotejo se adelante un día ante el elenco de San Francisco, que tendrá el arbitraje de Juan Nebbietti de Rio Colorado, seguido por Emiliano Bustos y Danilo Viola como líneas. Franco Morón el cuarto árbitro.

La vuelta será el 28 de septiembre en Córdoba, sabiendo que si la serie queda igualada, la ventaja deportiva será para el equipo que mejor quedó ubicado en la clasificación es decir que el elenco neuquino necesita ganar la serie.

Convocados

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Ezequiel Lara, Nicolás Di bello, Ariel Páez, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Ezequiel Ávila, Carlos Esteves, Facundo Miguel, Edgardo Cano, Daniel Carrasco, Héctor Rueda, Federico Moreno, Ariel Correa, Fernando Petinerolli, Rodrigo Galdame, Ramón Villalba, Fernando Inda, Sebastián Jeldres, Germán Cervera. DT Pablo Castro.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero, Leandro Martina, Leandro Ferreyra, Braian Camisassa, Tomás Penessi, Camilo Alessandria, Guillermo Coceres, Tomás Nallim, Pablo Cortizo, David Franco, Jeremías Giménez, Mariano Sangristani, Matías Jaime, Elías Franceschi, Enzo Avalo, Tomás Attis, Jorge Rossi, Facundo Hang, Hernán Brylko, Alfio Lehmann. DT Sergio Maza