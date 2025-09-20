Un River alternativo buscará mantener la punta en Tucumán

Por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, River visita a Atlético Tucumán desde las 21.15hs buscando volver a la cima del Grupo B. pensando en la vuelta ante Palmeiras, Gallardo irá con un elenco alternativo.

La derrota 1-2 ante Palmeiras en el Monumental cambió los planes en el Millonario, que está bien posicionado en el torneo local, sumando 18 puntos, uno menos que Riestra, quien lidera luego del triunfo 1-0 ante Gimnasia.

Considerandos los tiempos, y la importancia del cotejo del próximo martes, Gallardo va con un equipo alternativo, donde se destacan las presencias de Ledesma en el arco, Casco en uno de los lateral, más varios juveniles como Meza, Subiable, Dadin.

Por su parte, Atlético Tucumán marcha octavo, cayó en su última presentación ante Newells marcando un andar irregular. Pusineri volverá a contar con Leandro Díaz que estaba fuera por suspensión. Sabe el Decano que tiene una buena chance para afianzarse dentro de la zona de clasificados.

Leandro Hilfer impartirá justicia en el Monumental José Fierro, que iniciará desde las 21.15, con trasmisión de Prima Multimedios.

Casco será titular en un equipo plagado de juveniles

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.

Datos del partido

Hora: 21.15.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Monumental José Fierro.