Siempre se dice que para llegar a la Selección Argentina hay que rendir en su club y si esas actuaciones destacadas son el ámbito europeo mucho mejor. Sin embargo, al mediocampista ofensivo Matías Soulé todavía no le alcanza y sigue haciendo goles para la Roma.

Esta vez, el jugador fue autor del primer tanto con que el equipo italiano supera transitoriamente al Rangers en su visita a Escocia, por la 4ª fecha de la Europa League.

Justo en la jornada en que Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de 24 nombres reservados para la gira argentina de noviembre, sin nombres del ámbito local, con mucho recambio y jugadores a prueba, pero si Soulé.

Qué es lo que pasa alrededor del destacado jugador del Calcio. Quien ya fue sondeado desde Italia que lo pretende para su convocatoria. El jugador ha hecho público su deseo de jugar con la albiceleste, pero el Mundial se acerca, el llamado no llega y los objetivos deportivos pesan.

Su gol fue el primero en el certamen europeo del 2025, pero ya viene cumpliendo estadísticas notables en el Calcio donde ha disputado 10 partidos, con 3 goles y dos asistencias para su equipo.

Cortocircuito

Hace algunas semanas, Martín Guastadisegno, representante del futbolista de 22 años de edad, hizo declaraciones público criticando en cierta forma la no convocatoria del marplatense.

En declaraciones periodísticas, el empresario reclamó por una “oportunidad” para su presentado y sonó como una amenaza su confirmación respecto al llamado de Italia para consultar por la disponibilidad del atacante que tiene la ciudadanía de ese país.

Fue tanto el revuelo que se generó que días más tardes, fue el propio Soulé quien salió a decir que prefería esperar por la chance de jugar para la Argentina, su país de nacimiento.