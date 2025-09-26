Por la 10ª fecha de la zona A en el Clausura 2025 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia y a Boca empatan 0 a 0 con arbitraje de Jorge Baliño en la pelea por ingresar a los playoffs, sin la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco visitante.

33 Minutos. A Defensa no le molesta que Boca maneje la pelota, al contrario, se le cede y espera achicando espacios en su propio campo. Todavía no ha dado muestras de cómo cree que puede inquietar en ofensiva, pero para atrás se muestra disciplinado.

39 Minutos. Amonestado Gutiérrez en el local.

37 Minutos, amonestado Di Lollo en Boca. Dura infracción sobre Gutiérrez, cerrando a la izquierda de la defensa.

29 Minutos. Lo poquito que genera Boca, lo hace desde la banda izquierda con Velasco y Blanco. Flojo comienzo.

26 Minutos. Blanco llegó al fondo por la izquierda y el centro atrás tomó a Giménez pasado. Se hizo profundo el visitante por una de las bandas.

26 Minutos. Amonestado Ferreira en Defensa y Justicia. Infracción sobre Velasco.

17 Minutos. Trámite lento, cancha pesada por la lluvia. Defensa espera a un Boca que no tiene por el momento cambio de ritmo.

12 Minutos. Partido parejo, de arranque controlado por parte de los dos en los que Boca busca hacerse de la pelota.

5 Minutos. Primer intento ofensivo de Boca. Remate de Merentiel que es atajado por Bologna.

19:00 Comenzó el partido

Formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Lucas González, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Sebastián Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

La previa

En la visita, la gran duda pasa por conocer si el entrenador Miguel Ángel Russo se hará presente en el banco, luego de lo que fue su última internación de tres días que le impidió presenciar los entrenamientos.

Allí, en el predio de Ezeiza, los futbolistas quedaron bajo las órdenes de Claudio Úbeda, quien pese a la inesperada lesión de Carlos Palacios no anduvo con rodeos y rápidamente confirmó a Alán Velasco en la mitad de la cancha. Su ingreso es el único cambio en relación a los 11 que iniciaron la fecha pasada en el empate en 2 con Central Córdoba en La Bombonera.

Alan Velasco reemplazará al lesionado Carlos Palacios en la mitad de cancha de Boca ante Defensa y Justicia.

Por el lado del Halcón, el equipo de Mariano Soso viene de perder como visitante en La Plata ante un Estudiantes alternativo, que por entonces todavía pensaba en la Copa Libertadores. De andar irregular, Defensa apuesta a un esquema dinámico, con muchos mediocampistas, donde se supone estará una de las claves, sobre todo a partir de la presencia de Leandro Paredes en la visita.

Una de las grandes novedades en la programación tiene que ver con la posibilidad que 3000 hinchas de Boca presencien el partido en cancha. Debido a un tema de recaudación y a partir de la autorización de AFA y la seguridad, la dirigencia de Florencia Varela abre los portones visitantes.

Hora de inicio: 19.

Arbitro: Jorge Baliño.

TV: TNT Sports.