Franco Colapinto cumplió de manera parcial con el primer día de tandas de entrenamientos en el Gran Premio de Monza, válido por la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, obteniendo el peor tiempo de los 20 autos de la grilla.

El Alpine que tiene al argentino arriba de la butaca comenzó siendo manejado por Paul Aron, el piloto de reservas del equipo francés, quien tampoco pudo hacer mucho y también se ubicó 20°.

La función de los dos autos de la escudería fue tan lineal que Pierre Gasly se ubicó 18° en ambas salidas, por lo que quedó claro los problemas que tiene la escudería para poner un auto veloz sobre el circuito.

El único aspecto positivo para el argentino es que, con el mismo monoposto, giró poco más de un segundo más rápido que el estonio, quien hizo un trompo, pero afortunadamente no provocó daños.

Colapinto, además, completó 30 vueltas al trazado, con lo importante que resulta para él sumar kilómetros al volante de un auto de la máxima categoría.

Ferrari y McLaren fueron dominadores

A juzgar por el primer día en pista, McLaren y Ferrari se presentan como los más veloces en Monza.

Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo en la primera salida: 1 minuto 20 segundos y 117/1000. Escoltado por su compañero Charles Leclerc a 169/1000.

Para la segunda, ya cuando Colapinto se había calzado el casco, Lando Norris llevó a su McLaren a volar en 1 minutos 19 segundos y 878/1000, relegando nuevamente a Leclerc por 83/100.

La gran sorpresa del día la dio Carlos Sainz que con el Williams se metió entre los tres mejores de ambos turnos del viernes. Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos con McLaren quedó cuarto, a 181/1000 de su compañero Norris.