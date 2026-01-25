Boca Juniors comenzará su camino en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, este domingo, desde las 18.30, contra Deportivo Riestra. El equipo de Claudio Úbeda buscará pisar fuerte en el reencuentro con La Bombonera para ponerse el mote de candidato de entrada.

El partido será transmisión desde las 17.30 por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, junto al equipo periodístico del Super Mitre Deportivo.

Tras arduas semanas de pretemporada en la que jugó dos cotejos amistosos, empate en cero ante Millonarios de Bogotá (Colombia) y triunfo ante Olimpia de Asunción del Paraguay en San Nicolás por 2 a 1, el Xeneize buscará trasladar lo trabajado a la competencia oficial ante un equipo de menor calibre pero que viene de una destacada campaña en 2025.

Sin caras nuevas pero con un nuevo esquema 4-3-3 y la aparición de Ander Herrera como titular indiscutido en el arranque del año tras la mejoría física que logró, Úbeda buscará darle un funcionamiento más claro al equipo con el tándem del vasco y Leandro Paredes, más la dinámica de Tomás Belmonte. El ex Lanús se ganó el puesto con su gran actuación frente a los paraguayos y relegó al juvenil Milton Delgado al banco de suplentes.

La novedad principal en el once de Boca será el 9. Mientras la dirigencia intenta contratar a un centrodelantero en el mercado de pases, hoy la única opción que tiene el entrenador ante las lesiones es Lucas Janson. El ex Vélez Sarsfield que naturalmente es un segunda punta o extremo, deberá hacer las veces de delantero centro ante las lesiones de los uruguayos Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Lucas Janson "el 9" menos pensado antes las lesiones de los delanteros titulares del "Xeneize"

Por su parte, tras cerrar una buena temporada el año pasado, Deportivo Riestra sufrió la salida de su histórico capitán. Miltón Céliz, sumó jugadores, para sostener la premisa futbolística que lo llevó a dar batalla en Primera de la mano de Gustavo Benítez.

"Poder cortar el circuito de Herrera y Paredes sería importante para nosotros, porque es donde ellos basan el juego. Tienen un plus a diferencia de los demás equipos: tienen experiencia y son de selección, marcan la diferencia. Si les damos espacio y los dejamos jugar, no la vamos a pasar bien", anticipó el entrenador, sobre el plan de juego del Malevo.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Hora de Inicio: 18.30

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.