Desde las 19.30 en La Bombonera, Boca recibe a Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Úbeda trae una gran racha de cotejos invictos, y un buen triunfo en el arranque de Libertadores, mientras que el rojo de Quinteros, ganó en el clásico ante La Academia.

Los dos llegan en alza y bien anímicamente. Claudio Úbeda despejó dudas en el hincha de Boca, y con una racha de 10 sin perder, y tres triunfos seguidos, demuestra que encontró el 11 ideal. El triunfo por 1-2 ante la Universidad Católica en Chile, lo dejó bien posicionado en el inicio de Copa Libertadores.

Ávalos, la fígura del clásico de Avellaneda

En el torneo Apertura está tercero en el Grupo A con 20 puntos, superó en la última fecha a Talleres en Córdoba y está bien posicionado dentro de los clasificados. Para recibir al Rojo, no contará con su capitán Leandro Paredes, quien llegó a la quinta amarilla. Lo positivo es que recuperó a Ezequiel Zeballos y a Marchesin.

En la vereda del frente, Independiente llega con el ánimo en alza tras ganar el pasado fin de semana el clásico de Avellaneda por 1-0 ante Racing. El Rojo de Quinteros está octavo en el grupo con 17 puntos, cerca de los que pelean por entrar, y también de los inmediatos perseguidos en una zona pareja.

Marchesin vuelve al 11 luego de superar una lesión

Para visitar a Boca, tendrá las bajas de Ignacio Pussetto, quien tiene una molestia en su rodilla derecha, y Santiago Montiel; desgarrado en el clásico. Para este juego recupera a Matías Abaldo quien cumplió su fecha de suspensión.

En el historial están parejos, se enfrentaron 228 veces, con 80 victorias para Boca, 76 para Independiente, mientras que empataron en 72 oportunidades. El último cruce fue en mayo del 2025, cuando el rojo se llevó el triunfo y clasificación a semifinales por 1-0 con gol de Angulo.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido:

Hora: 19.30

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Estadio: La Bombonera